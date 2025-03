Thank God It's Friday

"Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham.

Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico; então se dizia entre os gentios: Grandes coisas fez o Senhor a estes.

Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres.

Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul.

Os que semeiam em lágrimas segarão com alegria.

Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos". (Salmo 126).

"Wunderbar"

Bruno Pedrosa, motivo de muito gáudio para a cearensidade, será o super celebrado da Munich Jewellery Week.

Dia 13, às 11h, bisa os autógrafos de "Bruno Pedrosa/Between Worlds”, obra que efemeriza seus 55 anos de exercício de: Arte, Mecenato (Museu de Artes Vicente Leite), Literatura e Colecionismo. A publicação reúne mais de 400 obras de Pedrosa, num enfoque geral de sua evolução.

O evento conta com a participação dos publishers Dirk Allgaier (Arnoldsche Art Publishers) e de Thereza Pedrosa, escafandrista do legado do brilhante conterrâneo, pluritalento nos segmentos da pintura, da tapeçaria, da escultura, da Literatura, do desenho, da verrerie e da joalheria.

"Bruno Pedrosa/Between Worlds" estará em exibição na Quittenbaum Gallery (Theresienstr, 58, 80333 Munique), de 12 a 16 de março de 2025.



Garimpo

Tomás Figueiredo Filho esteve em Toronto, prestigiando o Pavilhão Brazil, fincado no congresso da PDAC, orgão que representa os interesses da indústria de exploração e desenvolvimento mineral canadense.

Outro compromisso foi um brunch, na TSX, a Bolsa de Valores da citada capital, que é o coração das finanças do país.

Cortafitas

Juliana e Ludwig Freire anfitrionam neste sábado, no Iguatemi, a inauguração da Live. Coquetel das 14h em diante.

Mão direita

Isabel Andrade Monteiro e Fernando Frota noivaram em Paname, Lutecia, Vila Parigi ou Cidade Luz.

Mão esquerda

Erilan Ponte Girão e Eugenio Araujo Costa casam dia 22. No convite: Líbano e Ideal.



Nats

Aniversariam: Germana Carvalho, Carla Bayde, Tatiana Rocha, Luce Sá, Emanuel Carvalho, Fabio Campos e Fernando Quinderé.

Boa romaria

Citadinos amando a urbe vazia em dias de Carnaval. Cines cheios, restaurantes silenciosos e trânsito tranquilo.

Spoiler

Festa do Mano (Germano Albuquerque) repetir-se-á no La Maison, em maio, dia 17. Enquanto isso ele prepara um ror de pitacos cariocas.

Botica

Biotina, presente do Nestor Chaves, funciona mesmo. A vitamina B7 hidrata e promove o crescimento dos cabelos.

Mas bem acompanhado

Maior prova de segurança é comer "solitaire" num restaurante. Como dizia Sartre...

Noventanos

Soraya, Salim, Ivanzinho e Claudio Ary postam o save para a efeméride da matriarca Fatima, aos 5 de abril.



E mais...

Waldir Xavier e restaurateur Cristiano Ribeiro, responsável pelo up grande gastronômico da cidade, cortafitante do Villa Borghese.

Foto: Marcus Lage Waldir Xavier e Cristiano Ribeiro

Buona gente da embaixada italiana no Cumbuco: Larissa e Alexandre Dall'Olio.Entram na minha lista de grandes anfitriões.

Foto: Marcus Lage Larissa e Alexandre Dal'Olio

Drunch sextaferino com Marcio Menezes, Germano Albuquerque, Samuel Machado e Sacha Jucá, que vai conduzir Inês ao altar.



Foto: Arquivo pessoal Marcio Menezes, Germano Albuquerque, Samuel Machado e Sacha Jucá

Tomás Figueiredo Filho e Marcos André Gonçalves, presidente da ADIMB.

Foto: Arquivo pessoal Tomás Figueiredo e Marcos André Gonçalves

Niver Juliana Barroso estica o mardi gras e recebe, hoje, para jantar.