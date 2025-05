Tear de Pau-Brasil

Foto: Divulgação/www.escritoriodearte.com Trabalho de Norberto Nicola

A França exalta o Jean Lurçat. Aqui, tivemos Carlinhos Moraes. A Bahia gerou Genaro Carvalho (Kennedy era chileno). Sampa concebeu Norberto Nicola. Existe um capítulo muito bonito escrito por nossos teares.Podemos falar, também, de Concessa Colaço, Lia Galvão, Burle Marx...

Um aparte para mencionar o pouco conhecido Ivan da Silva Bruhns, que era metade francês, mas cuja cotação está na Exosfera.

Meu registro vai para Norberto Nicola, que usava fibras, misturava cores e texturas variadas em seus trabalhos tridimensionais.

Barbante no dedo

"Deus é por você". (Romanos 8:31)

"Deus te vê". (Gênesis 16 13)

"Deus te ouve". (I João 5:14)

"Deus se importa com você". (1 Pedro 5:1)

"Deus te ama". (Romanos 5:8)

"Que o Senhor te escute no dia da angústia". (Salmo 50:15)

Decerrando

Procurador Luiz Eduardo Santos, então presidindo a Comissão do Patrimônio Histórico, instou nominar o prédio da Faculdade de Direito, num reconhecimento ao legado do jurista Paulo Bonavides.

A eterna legenda goza de prestígio internacional, citando Heidelberg e Argentina, a toque de caixa. O preito, terça, marcou o centenário da cara cessão paraibana.

Outra homenagem existe no Fórum Clóvis, doação do ano de 2010, do empresário Ivens Dias Branco.

Catering AAA

Prima Larissa Carvalho veio especialmente de Salvador para o round bday de Fran Linhares, 50.

Parquet

Segue a lista da corrida pelo pleno Bernardo Dória. Um destes ganhará o claret jug: Manoel Pinheiro, Luiz Andrade, José Maurício Carneiro, Luzanira Formiga, Léo Bossard , Francisco Xavier Barbosa, Emmanuel Pinto, Joseanna França e Plácido Rios. Este, the last... but not the least.

Figuras da cidade

O antigomobilista Paulo Rôla, Bil, tio da querida Camille, partiu. Era sempre visto num Phoenix vermelho, cópia da Pagoda (Mercedes conversível), acompanhando do inseparável irmão.

O apelido do graal veio da capota côncava, que remete aos pagodes chineses. Um plus, do 250 SL, é a direção marfim.

Creio que o referido esportivo foi do saudoso Dedé Barros de Oliveira. Um 6 cilindros, automático, motor Chevrolet. Eu, apaixonado por classicarros, lembro que o médico era um dos poucos a possuir a tal marca alemã, nesta urbe, assim como José Romcy, Xara Barroso, Adrisio Câmara,Lauro Vinhas e José Guimarães.



13h, sharp

Amanhã, no Santa Grelha, mesa reservada para Ney Ferraz, gente do clã piauiense Alves Cavalcante, da cera, e da Themis Trabalhista daqui.

Basilicata

Vania e Aristófanes Canamary seguiram a minha dica em Matera, cenário dos filmes 007 - Sem tempo Para Morrer, King Davi e O Evangelho de Mateus. Falo do personalíssimo Aglianico del Vulture.

Minha curiosidade, com o tal rótulo, surgiu num dos episódios do The Blacklist. Presença à altura para uma carne. Tânico. Consegui encontrar uma garrafa na Alemanha. Escuro, com sedimentos.

A Itália vinhateira super agrada, mas peca com o Cannonau, por ser muito alcoólico, feito na Sardenha, e erra no Moscato, de Asti, que eu acho enjoento, mesmo casando com panetone. "Non mi piace". Como eu sempre falo: na Itália, a cada 50 km temos uma boa surpresa.

Foto: Divulgação/A.C. Ribeiro Aglianico del Vulture

Boda pernambucana

Edson Ventura Filho volta ao Recife para reencontrar os padrinhos, Maria Eutimia e Tácito Pimentel. Participa de um casamento do clã.

Pedra de teste

Casais que viajam em dupla mostram a solidez da relação. Como dizem os antigos: "case com alguém que goste de conversar com você". E muita segurança revela quem senta sozinho, num restaurante.

Festa do Mano

Um porto de abraços. Rever amigos, recordar e contar histórias de Éden, Vila Paris, Hipopotamus, Alabama... numa época em que Fortaleza tinha lugar para dançar. As tertúlias do Ideal e Ray Miranda, no Praia Centro, eram parte do leque.

Nathalie e Alexandre Guilhon confirmam. Esse colecionador tinha, como Berceuse, a playlist do Studio 54. É que Moema e Ernani recebiam em contínuo, na Praia do Futuro. Esses anfitriões, a fim de agradar gregos, troianos e cretenses, muitas vezes dispunham a boite, o piano da sala e violão. Tempos de festaleza.

Mais confirmações para o dia 7, no La Maison: casais João Jorge dos Santos, Breno Mello, Eduardo Pinheiro, Haroldo Maia, Gilberto do Egypto, Edilson Fermanian e Luis Alberto Targino. No roteiro: Itaquê, The Beat Side e QR Code.

Corpo Consular

Certo como 2 e dois, Andrea e Adolfo Oliveira são Norte no Porto das Dunas, tanto para compras com para aluguéis.

Dia 12 chegando

Quando ouvimos "Panamá", pensamos logo na origem. Entrementes, era por lá onde saia a produção dos sombreros. Paris também é chamada de paname, em face da moda dos chapéus feitos da planta Carludovica palmata.

E Roosevelt, visitando as obras do canal, fez um bom marketing para eles. Mas o berço do chapéu é equatoriano. (Pesquisem Simón Espinal, artesão montanhês, autor dos mini entrançados de Toquilla).

Outros produtos ultra high luxury, que o Equador fornece, são o chocolate To'ak (totalmente manufaturado, acondiconado em caixa de Olmo) e as rosas premium, pináculo no segmento. Tamanho, longevidade, matizes e odor são pivotais à admiração do consumidor mundo afora. Pelo aspecto econômico, tem-se a movimentação de cerca de 900 milhões de dólares com as exportações. Bécaud tinha razão: "o importante é a rosa".

Hoje é seu dia

Parabéns para Isabela Serpa, Danielle Lafuente e Samuel Dias.

Antiqves

Nestor recebeu para almoço, no endereço da matriarca Raquel. Para quem gosta de objetos antigos e antiguidades, trata-se de um passeio pelos alguns dos salões da casa do Barão de Camocim, a Rosa Villa.

Enquanto muitos herdeiros se desfaziam dos bens, Chaves ia comprando e tentando impedir o esfacelar da história. Móveis, quadros, bronzes, Saint Louis, Baccarat, faianças, prata...

O acervo vem dos matrimônios de Rose Liabastre com Geminiano Maia (barões) e do sr. e da sra.Maximiano Leite Barbosa, ela, Cecilia de Rosevile, que se casaram em 1914, com separação total de bens.

"São as paixões e não os interesses que mandam no mundo". (Émile-Auguste Chartier).

E mais...

Cobrindo a Expo Direito. Enzo, Luiza (filha do doutor Alberto, liderança da OAB do Amazonas, pai do presidente Beto Simonetti), Leandro Vasques e Valdetário Monteiro.

Foto: Divulgação/Luis Moreira Enzo, Luiza Simonetti, Leandro Vasques e Valdetario Monteiro

Expofotos. Marcelo Ponte, homenageado, com Wesley Amorim e Juvêncio Viana.

Foto: Divulgação/Luis Moreira Marcelo Ponte, homenageado, com Wesley Amorim e Juvêncio Viana

Manoela e Ricardo Bacelar devidamente laureados com o troféu Alberto Simonetti, no Centro de Eventos.

Foto: Divulgação/Luis Moreira Ricardo e Manoela Bacelar

Paulo Régis Botelho e sua metade aniversariante, Patricia. Dia 6, a caravana toma o rumo de Quixeramobim, onde o magistrado receberá a cidadania daquele concelho.