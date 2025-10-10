Eduardo Pragmácio Filho agraciado em solenidade

Foto: Divulgação Poeta, professor, advogado e escritor, Eduardo Pragmácio

Pelas graças do des. Paulo Régis Botelho, Eduardo Pragmácio Filho estará entre os agraciados da solenidade de hoje.

Do segmento político, recebem o prefeito Evandro Leitão, os deputados Danilo Forte, André Figueiredo, Domingos Neto e a deputada Fernanda Pessoa.

Guarânias

Empresariado brasileiro se encantando com o Paraguai.

Do rol das prediletas

“Que o Senhor te ouça no dia da angústia”. (Salmo 20:1)

Aniversariam

Ana Paula Cateb, Giselle Pádua, Eugênia Philomeno e Cláudia Vasconcelos, que emplaca 5.0.

“Down” no high society

Tá faltando it, referencial, segurança, conhecimento, história, verniz, bagagem... Bem cunhou o Ariano: “Brasil nivelando pelo gosto médio”. Ah, se fosse.

O new money encanta aos liliputianos com seus pastiches e suas migalhas, banalizando luxo, glamour e valores.

É a logotendência, que empina narizes e, por conseguinte, gera a logoimponência, filha do logomodismo.

Aeronaves de curto voo, pois não chegam a São Paulo. Saibam: o abranding sempre ditou comportamento, moda atemporal, fazendo-se ser visto e notado pela autoconfiança.

O velho mostra intimidade com a artesania, com seus produtores. A sprezzatura é a prima da nonchalance.

Os poucos habitantes de muros altos, com eras decanas e anais de feitos familiares, veem e comentam as fúteis instagramabilidades. Mal sabem os incautos que quem “bem viveu foi quem bem se escondeu”.

Round bday

Karine Carneiro avisa que o 5/12 é somente dela — e estipula dress code preto.

Ano-Novo

Henrique e Meton Vasconcelos, presidência e conselho deliberativo do Náutico, recebem nesta quarta para apresentar a programação do 31.

Theobroma cacao

Laila e Guilherme Fujita reinauguram a chocolateria Dengo, no Iguatemi, dia 15. A doce holding tem mais duas em Salvador.

Besteirol

Pior do que as sanções são as Dalilas.

Repas d’ortolan

Ana e João Cateb vão provar a gastronomia peruana. Começam pelo Maido. Por aí vocês tiram.

Ortolan

Trata-se de um pequeno pássaro. Hoje, o consumo é proibido. No ritual, os comensais o degustavam com capuzes, para sentir o cheiro do Armagnac, um dos insumos do prato. Detalhe: comido de uma mordida só.

Veja no filme Ligações Perigosas, onde Paulo Abel Nascimento canta ária de Xeres, escrita por Händel.

Para quem gosta de antiques — isso serve para novos decoradores e arquitetos —, toda lareira exige, no pináculo, uma garniture, ou terno: um par de castiçais com relógio, geralmente de bronze.

Da esfinge

O que funciona mesmo no Brasil? Te devoro.

Naquele púlpito, naquela mesa

Discurso de Eduardo Brandão, no Iate, pelos 79 de Chiquinho Aragão, marejou o festejado. Aragão é o único genro vivo do patriarca Sílvio Leal. Aliás, o saudoso Kalu Neto Brandão será a homenagem no almoço do Ugarte, dia 28 de novembro.

Febre

Karine e André Lino cortafitaram espaço para beach tennis. Breve inauguram o assador.

Boa gente

Fábio Mattiuzzo convida grupo formador de opinião para avaliar o novo cardápio do Allez.

Terça vindoura, mesa de pontos cardeais.

Andiron ou...

Eles também são conhecidos como chenets. O par é posicionado na parte frontal de uma lareira, fixando a tela de proteção. Óbvio, aqui nós não usamos. Talvez em casas serranas possamos ver. A dupla é uma criação do suíço Alberto Giacometti (1901–1966). E, pela assinatura, sabemos que vale uma bela fortuna.

Dele, Homem Caminhante é um Davi do Modernismo.

Busine$$

Juliana e Ludwig Freire abrem mais uma Live! no RioMar. Salvando o dia: novembro, primeiríssimo.

Covidianas

Antiga caneta do Solar dos Mendes da Cruz Guimarães, o prefeito Antônio Cambraia vai lançar Uma Vida, Atos, Fatos e Relatos.

Nothing new under the sun

Há tempos, a cada rótulo consumido, quebrava-se o dosador e destruía-se o rótulo, em face da oferta da garrafa pelos recicladores de lixo. Mas o principal era a fonte: possuir um contrabandista de confiança.

Pequeno, lembro de um chamado sr. Leonel. Vendia Fleurs de Rocaille também.

Mas muita gente caía na cafonice de decorar a casa com escoceses em carrinhos, ou nos bares à la pubs ingleses.

Alguns donos morriam sem provar um sequer da coleção. Ou, quando isso acontecia, os “cachorros engarrafados”, como dizia Vinicius, já não continham suas propriedades encantadoras. Vamos ler Mete o Saca-Rolha, pois “nenhum carro-forte segue esquife”.

E mais...

Primarada. Ary Neto e Sra., Fernando Cirino e Sra.

Ana Cláudia e Juvêncio Câmara, que organizam mais um Papai Noel na Estrada, benefit que atende mais de uma centena de famílias carentes. Vamos chegar junto?

Days of Wine and Roses. Inês Helena Leite Barbosa Pinheiro, um dos memoráveis debuts dos anos dourados, com seu pai, apelidado Audísio Dinheiro, em face do poderio econômico.

Histórias com “h”. Alexandre Guilhon, empresário e antigomobilista, com o jornalista Lúcio Brasileiro, num escaninho do Ordones.