A ceramista

Foto: Loja Apis Lovatel Conjunto de cerâmicas da coleção Cobalto, da Apis Lovatel

É bonito ver desabrochar um talento. Ainda mais quando esse processo surpreende, reunindo, de modo indissociável, habilidades a princípio desconexas. No caso da cerâmica, são pré-requisitos capacidade física, paciência, bom gosto, elegância e aquela ousadia estética que ilumina uma obra de arte.

Distante da cena icônica do filme "Ghost" e de outras imagens românticas em que, na argila entre os dedos e na ligeireza do torno, um vaso surge, são várias as etapas até que tudo fique pronto. A bola grossa, amaciada à força dos músculos dos braços, ocupa o centro da roda de oleiro.

A eletricidade liga a máquina, dá início à rotação. As mãos contêm e dão forma à massa que quer fugir do centro para os limites externos da base giratória. Nasce o objeto no formato, não na consistência definitiva. Esta é alcançada depois do cozimento.

A seguir, vem a aplicação e a queima do esmalte, e haja disposição, muita energia para lixar o que sai do forno, limar o resultado da matéria exposta a altas temperaturas. Conheço bem a artista, que conversa comigo enquanto vigia a intensidade do calor. Antes de se descobrir, ela foi moldando a si mesma.

A pintora nela, a aspirante à arquiteta, a bancária bem-sucedida, a estudante que escolheu se graduar em Filosofia — todas se converteram na ceramista reconhecida por sua produção, consequência da beleza, da qualidade, dos tons praticados nas coleções. Um azul profundo dá a sensação de servir o alimento nas estrelas, a mesa posta no infinito, a Via Láctea repousando no sousplat; são os meus prediletos e, por isso, batizados com o meu nome.

Gentileza recebida na última visita à sua casa, ao seu ateliê. Nessas peças, enxergo as noites de Van Gogh, as curvas de Niemeyer, o cálculo preciso, as revelações de mistérios mais numerosos entre o céu e a terra do que a vã filosofia supõe. Neles, reconheço o drama shakespeariano, a poesia em estado orgânico. Compartilho com chefs de bistrôs e restaurantes, onde primeiro se come com os olhos, a honra de possuir algumas dessas criações.

E pensar que um dia ela me acompanhou nas invenções infantis, pulando de uma tampa de cimento a outra, à custa de quedas e arranhões — coisa de irmãzinha mais nova seguindo a mais velha —, que brincamos de modelar pássaros, bichos de barro. Hoje, se eu quisesse, não seria capaz nem de imitá-la, tão grande minha irmã vem se tornando como ceramista.