Alexa, liga para a Flávia

Foto: Michael Wapp/Adobe Stock Alexa, um elo entre a comunicação e os atalhos tecnológicos

Com o passar das décadas, a vida se torna estranhamente veloz e muitas vezes indecifrável. Multiplicam-se os obstáculos. Nos livros, as letras encolhem. O cinema fica frio demais, escuro demais, barulhento demais. Os controles remotos ganham uma infinidade de teclas pequenas e ininteligíveis.

Nas ruas, carros enlouquecem e as calçadas se enchem de desníveis e de buracos. As músicas se escondem em playlists, substitutas do radinho à pilha e das vitrolas, dos LPs e dos CDs, tão mais fáceis de mexer, trocar o lado, mudar a faixa. Tudo para os idosos é mais complexo. Os que não acreditam nisso certamente não sopraram nove dezenas de velas – muito menos fôlego é exigido ao apagar 15, 25, 40, 50 pavios acesos num bolo confeitado, entregue pelo motoqueiro do aplicativo. Pedir uma simples refeição com inúmeras possibilidades de cardápio desnorteia qualquer um.

Aos 90 anos, a escolha de um prato vira uma Odisseia e pode tirar o apetite. Quem experimentar a alegria de ter tanta idade descobrirá a dificuldade em hábitos rotineiros, como o uso do telefone que hoje exige o domínio do universo touch. Com mamãe, testamos o smartphone, porém, ele descansa precocemente aposentado e indefinidamente descarregado no fundo de uma gaveta.

Para que ela pudesse falar com as primas dela, comigo e com a minha irmã Flávia, retrocedemos ao aparelho de modelo residencial; contratamos um número fixo, o que funcionou bem até a operadora desistir de prestar o serviço. Antes, se a imagem da TV sumia, era o caso de rever a posição da antena, no máximo, espetar nas hastes metálicas tufos de palha de aço.

Agora, a internet sai do ar e sequestra a novela. E só devolve a programação depois que a empresa de telefonia é acionada e o técnico se digna a comparecer em visita ao bairro, conforme o agendamento. Ninguém abençoado pela longevidade está livre de acordar um dia sem entender o mundo ao seu redor e ter a sensação de que desaprendeu a viver, diante do progresso e em uma sociedade do consumo que descarta o que funcionou bem no passado, porque surgiu uma forma mais rentável.

De todas as novidades, finalmente, uma fez a nossa nonagenária sorrir para os avanços tecnológicos: o chip do celular jurássico transferido para o tablet interagiu com a smart speaker, no milagre da ligação por comando de voz. Melhor coisa é ouvir mamãe solicitar com doçura “Alexa, por gentileza, liga para a Flávia”.