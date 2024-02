O que faz o olho brilhar

Foto: Adobe Stock Ofício da escritura

.

“Seus olhos brilham quando você fala sobre Literatura”, disse-me Ignácio de Loyola Brandão, durante um café, pouco antes de um evento, há mais de 10 anos. E a década que me separa daquela frase dita ao vivo não diminuiu a intensidade da luz específica que minhas retinas irradiam, se o assunto é leitura e escrita.

Bem frequente, considerando que a palavra é a matéria do meu ofício, na redação de linhas em peças publicitárias, nos parágrafos em crônicas para as publicações desta minha coluna em OP+ – aos domingos –, nos capítulos de futuros livros. Os originais sempre retomados, reescritos, enquanto aguardam o momento certo para sair das pastas no notebook, nascer impressos e chegar às mãos dos leitores. Entre os inéditos, estão o primeiro romance de minha lavra e uma coletânea de contos fantasmas. Faço o suspense.

Além disso, dedico-me com grande entusiasmo aos projetos propostos pelo Delirantes, coletivo de escritores de que participo. Constitui a minha espinha dorsal e a minha identidade. Acordo sabendo o que vou escrever ao longo do dia, vou dormir projetando no escuro títulos, trechos, a serem desenvolvidos nas vinte e quatro horas seguintes. Vivo nesse transe, o mundo, a cidade, o tempo presente não me cabendo por inteiro.

A imaginação ocupa livre a realidade paralela onde são gerados os meus textos. O que me leva a reconhecer a razão do brilho referido pelo grande romancista e cronista. Nada mais é que o reflexo das lentes com que enxergo tudo. Às vezes, elas ampliam imagens, dão nitidez aumentada no efeito de aproximação de uma lupa. Outras vezes, são óculos embaçados, impossíveis de retirar para entender algo fora do efeito alterado pelo filtro da emoção. Estarão comigo até o último dos meus dias, sendo parte do meu desejo de produzir ininterruptamente, enquanto Deus me conceder os meios.

Acredito que os olhos de minha irmã reluzem por causa da camada vítrea de suas cerâmicas. E os de minha filha, ao executar, diante do espelho, o rodopio terminado em passo perfeito. Festejo as inúmeras chances de desenvolver um talento nas mais diversas áreas, na dança, na música, na pintura, no canto, nos esportes, mas também há talentos menos praticados e muito necessários, como saber ouvir e abraçar. Creio na possibilidade da descoberta da arte latente em cada ser humano. Revelada, é maldição e benção. A centelha do espírito, visível no corpo pelas janelas da alma.