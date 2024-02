Foto: Adobe Stock Pessoas se tocam pelas mãos

.

Chegamos de mãos dadas. A mão de minha mãe por fora, a minha mão por dentro. Ela me levava à sala de aula para os primeiros aprendizados de minha vida – fora de casa. Era tudo novidade convidativa ao meu espírito já deslumbrado pelo mundo, tanto assim que não hesitei em largar a mão que me conduzia e correr sorrindo para o que me pareceu um paraíso de brinquedos e novos amigos.

Ela, à porta, precisou de uns minutos para entender a minha alegria espontânea, preparada estava às lágrimas abundantes e ao nariz vermelho que se confirmaram na vez da minha irmã, na estreia dela em uma escola. Uns cinquenta anos separam e unem essa experiência inaugural da que vivemos na última segunda-feira. De mãos dadas, atravessamos o estacionamento onde parei o carro e caminhamos até à portaria do ambiente universitário.close

Ela quis subir pela rampa larga, longa, bem-estruturada, mas, ao término dos dois primeiros lances, em passos vagarosos, mudou de ideia, respeitou os seus limites, preferiu tomar o elevador. As portas se abriram no segundo andar, permitindo o acesso à Coordenação e à sala de aula. Encontramos Artur Bruno, que, neste semestre, leciona História do Mundo Oriental. Ele, um companheiro de Academia Fortalezense de Letras, meu ex-professor no Ensino Médio, figura que prezo por sua trajetória, cumprimentava os alunos, os recebia. Logo a pergunta de mamãe, se haveria outros idosos matriculados, seria respondida. Turma cheia. Aos 60, 70, 80 e aos 90 – 91 anos, no caso dela –, o interesse por continuar aprendendo preencheu todas as carteiras.

Fiquei um tempo na janelinha de vidro, tecendo no ar o desejo de que ela apreciasse tudo até que eu voltasse uma hora e quarenta minutos depois para buscá-la. A caminho do estacionamento, com o espírito deslumbrado, ela me contou que o ponto de partida fora o mapa-múndi. Estávamos de mãos dadas, a minha mão por fora, a mão de minha mãe por dentro.