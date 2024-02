Crônica 90

Foto: Adobe Stock Tempo da escrita

Escrevo a crônica de número 90 para esta coluna dominical em OP+. E o faço em pleno feriado carnavalesco, afastada do agito das praias em brasa e da falta de energia elétrica em Fortaleza, aproveitando o refúgio de nossa varanda em Guaramiranga. Escrevo enquanto descanso a vista no verde abundante e ouço dos pássaros gorjeios e trinados em melodiosa competição sonora. E me recordo do coral interrogatório da saparia na noite anterior. Oi? Oi? Oi? Múltiplas e altas vozes incessantes.

Escrevo a nonagésima crônica, e o Caetano canta a franja da encosta cor de laranja, capim rosa-chá, o sino da felicidade pendurado em uma ripa do telhado ressoa no choque leve de suas lâminas vitrais, a temperatura amena ameniza. Quisemos assistir ao Egberto Gismonti no Festival de Jazz e Blues – em comemorativa 25ª Edição –, mas foi impossível estacionar. Que pena. Voltamos para casa, onde um vinho tinto nos esperava em noite fria, a névoa já dentro da sala, nós segurando as taças com as mãos escapadas da manta azul. Tudo azul quando se está em paz.

Escrevo no aniversário de papai – faria 97 anos – e me vem a lembrança dos passeios muitas vezes repetidos na nossa infância, minha irmã, eu, ele e mamãe, nas idas a Pacoti só para comprar, sempre na mesma padaria, o pão com que alimentávamos os patos do sítio Arvoredo. Pão para os patinhos, dizíamos. Criar a memória valeu a gasolina gasta nos deslocamentos de uma cidade a outra, com a parada no caminho de volta para jogar na água migalhas do miolo e deixar as aves contentes.

Escrevo sobre coisas aprazíveis, pois foi a maneira que escolhi de compartilhar o que nos faz bem e revigora, de modo a trazer ao texto em abraço os leitores a quem agradeço pela companhia nesse tempo em que 90 crônicas foram escritas.