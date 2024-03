Foto: Adobe Stock Filhos crescem rapidamente e permanecem as memórias da infância

.

Na sexta-feira à noite, ele tira do cesto de roupas lavadas, limpas, ainda não passadas, uma camisa alva, o tecido leve não poderia estar mais amarrotado. Ouço a sua queixa, a explicação de que pretendia usá-la logo em seguida, mas se atrasara para levar a irmã – já aflita – ao ponto de encontro combinado, onde ela, o namorado e três amigos planejaram se reunir para viajar a Guaramiranga no fim de semana. Vai, Matheus.

Pode ir, filho, eu lhe disse, apaziguando. Você leva a Marcelinha, eu desamasso a blusa e, na volta, você se troca, antes de sair. Ele me agradeceu, ela também, saíram juntos; à porta do elevador, fiz as recomendações de sempre. Depois estiquei a brancura com a palma bem aberta, liguei o ferro na tomada e, aos poucos, fui desfazendo os enrugados, as dobras, os vincos, sem descuido ou distração no controle do calor. A última coisa que eu desejava era macular a trama têxtil, sob a minha responsabilidade momentânea, com uma marca permanente de pano queimado.

E a cada movimento de ir e vir do meu braço, minha memória deslisava ao passado e retornava ao presente, voltava às roupas de bebê que ele usou, há quase vinte e seis anos, à fantasia de Power Ranger Azul – com o morfador do pulso e a máscara-capacete –, aos uniformes escolares, ao jaleco da cerimônia de ingresso no curso de Medicina, agora ultrapassada a metade da formação do futuro médico que hoje dirige o carro, enquanto engomo a camisa.

E a canção de Ednardo é inevitável, arrepare não. Pendurada na cruzeta, abotoada de cima a baixo, com os meus dedos brincando na maciez lisa, digo a mim mesma: perfeita! Pronta para se ajustar no belo homem que o meu filho se tornou, num tempo decorrido rápido demais, nesse voar maneiro, que ninguém nos ensina, nem passarinho, somente perceptível no olhar amoroso de uma mãe para a peça de algodão prestes a envolver a sua cria como os seus próprios braços fariam.

A história se repete, para isso nunca estaremos preparados, tudo certo, constatação serena, é assim que deve ser, os filhos crescem ligeiro, em um piscar de olhos, no intervalo de contar uma história bem curtinha, fácil de cantar. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida é que tem razão.