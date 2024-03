Foto: Adobe Stock Chegada de bebê à família

Os dois entraram no quarto, na tarde de um domingo preguiçoso, nublado, pararam ao lado da cama de casal e desviaram a nossa atenção da série de TV, esticando em paralelo os antebraços. Fui pega de surpresa de tal forma que levei um tempo para entender os sorrisos para os números idênticos que cada um ostentava.

O fato é que Matheus fora finalmente convencido pela irmã a fazer “umazinha só, bem pequena”, depois de ela argumentar direto ao coração dele: todas as vezes que olhasse para os quatro algarismos se lembraria. E com a lembrança viria a certeza de haver alguém no mundo com uma tatuagem igual, alguém com quem ela compartilha a origem, a infância, os momentos com os avós, memórias de inspirar risos, outras, de brotar lágrimas; muitas experiências, boa parte de uma mesma história. Talvez venha daí esse sentimento fraterno, a conexão de vida que nos liga ao nosso passado.

No caso deles, o destino parece confirmar essa união, desafiando-nos a duvidar das meras coincidências: Marcela nasceu no ano formado pela junção do dia e do mês de aniversário do irmão. Pari nosso primogênito em 1998, em 20 de maio, ou seja, 20.05, e a nossa caçula foi tirada do meu ventre sete anos depois, em 2005.

Ao recebê-los nos braços, aqueles frágeis e dependentes seres, de adoráveis rostos vermelhos, amarrotados, e de pequenos olhos hesitantes para um universo desconhecido, o amor se instalou com as dúvidas se daríamos conta, se estávamos à altura de uma missão hercúlea, a de criar indivíduos felizes, que deixem no mundo as marcas de uma bela passagem.

Nada nos prepara para os desafios de crescer em família, e no caminho os erros são inevitáveis. Porém, quando filhos adultos decidem expressar em marca permanente na pele a importância de um para o outro, temos a grata sensação de que, no balanço final, como pais, mais acertamos.