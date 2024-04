A sorte de uma maldição

Foto: Divulgação Escritora espanhola Rosa Montero

Depois de ler “O perigo de estar lúcida”, o mais recente livro publicado pela escritora espanhola Rosa Montero, senti aquele palpitar no coração, próprio de quem confirma uma promessa. No caso dessa leitura, arrisco-me a dizer que o texto vai além, supera as expectativas criadas pela capa belamente ilustrada, as imagens instigantes que a compõem e o título provocador. E se o leitor já teve o prazer de conhecer Rosa, justifica-se o frio bom na barriga que antecede uma viagem inesquecível.

Poucas oportunidades na Literatura se comparam ao que o estudo de Montero oferece ao escritor-leitor e ao leitor-escritor, de se ver por dentro (e por fora), compreender de que maneira operam a criatividade e os processos artísticos, a química da mente criativa, a biologia dos movimentos inventivos.

Literal e literariamente, somos postos na lâmina de vidro sob o foco do microscópio. Ao longo da análise loucamente lúcida que a autora realiza, os risos de concordância, os olhos marejados, a sensação de reconhecer algo de que já se desconfiava sem ter certeza vão se multiplicando a cada página.

É um privilégio emocionante acompanhar um raciocínio livre de amarras, marcado pela franqueza, pelo bom humor e pela empatia relativa às experiências de muitas vidas apresentadas em seus relatos.

Impressiona se descobrir parte de uma multidão de delirantes, amaldiçoados, inquietos, atormentados pela imaginação, solitários, instáveis, fadados a vagar no deserto emocional, e, mais que isso, de sortudos por não haver “nada que roube de mim as magníficas noites que passei em frente à máquina de escrever” ou ao computador – atualizando a frase de Bukowski, citada na obra.

Ao término do mergulho ao centro do eu escrevivente – salve Conceição Evaristo! –, conduzido pelas palavras insanas e lógicas, lidas até a perda do fôlego, entendemos que intensidade é oxigênio e que viver sem ela é um desperdício.