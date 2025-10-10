Logo O POVO+
De nossas mãos nasce a liberdade
Foto de Marília Lovatel
clique para exibir bio do colunista

Marília Lovatel cursou Letras na Universidade Estadual do Ceará e é mestre em Literatura pela Universidade Federal do Ceará. É escritora, redatora publicitária e professora. É cronista em O Povo Mais (OP+), mantendo uma coluna publicada aos domingos. Membro da Academia Fortalezense de Letras, integrou duas vezes o Catálogo de Bolonha e o PNLD Literário. Foi finalista do Prêmio Jabuti 2017 e do Prêmio da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil – AEILIJ 2024. Venceu a 20ª Edição do Prêmio Nacional Barco a Vapor de Literatura Infantil e Juvenil - 2024.

Marília Lovatel crônica

De nossas mãos nasce a liberdade

As Catarinas estão nas passarelas do Dragão Fashion Brasil e do SPFW, se espalham por toda a parte, presentes em 26 países
Celina Hissa, da Catarina Mina (Foto: THAÍS MESQUITA)
Foto: THAÍS MESQUITA Celina Hissa, da Catarina Mina

Catarina Mina é o nome de uma mulher arrancada da Costa da Mina, África, para ser escravizada em São Luís do Maranhão, onde se tornou próspera comerciante.

Com a venda de frutas e de farinhas — e extraordinário tino para negócios —, juntou a fortuna necessária à compra da própria alforria e libertou outros em igual condição.

O nome dela em uma fachada de Fortaleza projeta simbolismos, evoca a capacidade de superação feminina. Contudo, foi a imagem da D. Bia, especialista em labirinto, confeccionado em Aracati, que cativou a minha atenção. A foto dela, enorme, ocupa praticamente uma parede inteira logo na entrada da loja.

Mina é também a flexão em terceira pessoa do singular do verbo minar. Em sentido figurado, cabe dizer que das mãos artesãs flui, se irradia, se propaga um saber que a moda de Celina Hissa potencializa.

Seu projeto rompe os grilhões da invisibilidade que prendem artistas ao anonimato. Nas etiquetas das roupas penduradas nas araras, um QR Code apresenta quem fez a peça, dá nome, rosto, lugar, conta a história, algo que a todos deveria interessar. Essa proposta reinventa “laços entre artesão, designers e toda a sociedade”.

Garante às rendeiras mais transparência sobre os custos e as etapas da produção, no intuito de valorizar o que nasce delas. Muitas deixam de realizar a venda individual direta — com ganhos bastante menores — e se fortalecem no fazer coletivo, adotam um modo de trabalho colaborativo que leva à autonomia financeira.

Fazer parte dessa rede — nela estão inclusos os consumidores — é um conceito que promove relações mais duradouras, estabelece elos entre grupos diversos, motiva ações comprometidas com o desenvolvimento sustentável, o respeito às pessoas e ao meio ambiente.

As Catarinas estão nas passarelas do Dragão Fashion Brasil e do SPFW, se espalham por toda a parte, presentes em 26 países, EUA, França, Japão, Dubai, Itália, Alemanha, só para citar alguns. Provam que a nossa arte encanta além-fronteiras.

A foto cobrindo a parede me fez retroceder a 2013, quando li uma notícia sobre a homologação de um recorde no Guinness: a renda gigante, a maior do Brasil, tecida em Aquiraz. Mulheres de diferentes gerações se revezaram na almofada de bilros por sete anos e oito meses. O resultado está enrolado na mesa-carretel que antes serviu de suporte a mil metros de fio elétrico.

Leia mais

Em 2016, lancei “A menina dos sonhos de renda”, livro que escrevi inspirada nessa conquista. Com linha, elas escreveram para si uma nova história. E, a partir dela, fiz minha renda de palavras. Inesquecível o sorriso de D. Neném, passando com os dedos calejados as páginas. Um sorriso igual enfeita uma parede. Não só no jeito de rir se encontram D. Bia e D. Neném.

Suas vidas se entrelaçam no mesmo labirinto de desafios diários. Poucas vezes o destino é justo em reconhecer quem luta contra a opressão, a pobreza, as mazelas de um mundo hostil às mulheres.
Com frutas, farinhas, rendas, palavras, somos Catarinas. É de nossas mãos que a liberdade nasce.

Foto do Marília Lovatel

A soma da Literatura, das histórias cotidianas e a paixão pela escrita. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?