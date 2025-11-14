Você e eu, elos da mesma corrente

Foto: FERNANDA BARROS Biblioteca Comunitária Viva A Palavra, no bairro Passaré

Antonio Candido — o grande crítico literário brasileiro — equiparava a literatura à alimentação, à saúde, à moradia, à educação, à segurança, à justiça, à livre expressão.

Por isso, garantir o seu acesso a quem é privado da maioria dos direitos essenciais, àqueles que não são atendidos no básico da existência, é vestir a armadura do Cavaleiro da Triste Figura para, em vez de combater moinhos de vento, lutar contra violências de muitos tipos. Em Fortaleza, tais iniciativas sustentam 21 bibliotecas comunitárias.

À frente delas, escritoras, escritores, agentes culturais, pessoas que acreditam no potencial transformador da leitura. Elos fortes de uma corrente que deveria ser inquebrantável, se contasse com o suporte de toda a sociedade composta por quem tem o privilégio de exercer de modo pleno seus direitos.

Nossos Quixotes abrem as salas de suas casas, fazem círculos de cadeiras nos quintais, oferecem alimento para o corpo e para a alma. Se preciso for, dão guarida, teto para um sono seguro — a fim de que crianças e jovens possam sonhar com o que leram nas páginas —, acompanham famílias, evitam que percam as matrículas e deixem os filhos fora da escola.

Foi comovente ouvir o depoimento da querida Ana Argentina Castro, benfeitora da “Papoco de Ideias”. Provamos o sal das lágrimas e ouvimos os tiros em seu relato durante uma das mesas do II Seminário Infâncias Leitoras, promovido na Biblioteca Pública Estadual do Ceará – BECE.

Sim, tem muita gente boa envolvida, disponibilizando tempo de trabalho voluntário e tudo o que arrecadam para manter vivos os seus projetos. Muitos desses empreendimentos informais carecem de espaços estruturados, de mobiliário, de recursos financeiros, de livros. Já fiz doações para alguns. Quero ter livros meus em todos. E sei que isso é pouco.

Se eu escrevesse uma coluna aos sábados, no caderno de cultura mais conhecido dos cearenses, alcançando o público do jornal impresso e do on-line, eu, num sonho quixotesco, usaria esse espaço para convocar todo mundo a conhecer as nossas bibliotecas comunitárias, a apoiá-las, a perguntar “como posso ajudar?” diretamente a elas:

Leônidas Magalhães @leonidasmagalhaes1

Adianto @bibliotecaadianto

Biblioteca Viva @bibliotecavivaoficial

Biblioteca Bate Palmas @bibliotecabatepalmas

Casa Futuro @_casa_futuro

Livro Livre Curió @livrolivrecurio

Criança Feliz @bccriancafeliz

Quintal Cultural @quintalcultural_

Biblioteca da Pastoral do Menor @pamengranjaportugal

Mundo Jovem @bibmundojovem

Jardim Literário @bibliotecajardimliterario

Coisa de Preto @bibliotecapoetavictor

Chico Parafuso @bibliotecachicoparafuso

Cabinhas Leitores @cabinhasleitores

Professora Ada Pimentel @bibliotecaprofadapimentel

Famílias Reunidas @bbc_familiasreunidas

Papoco de Ideias @papocodeideias

Sorriso da Criança @bibliotecasorriso

Tenda da Leitura @tendadaleitura

Biblioteca Comunitária Sabiá @bibliotecacomunitaria.sabia

Viva a Palavra @vivapalavraa

Viva você que lê esta crônica e pode agir!