Jane Goodall: não tem tarde demais para inspiração

Hoje em dia eu não sou de ter ídolos. Claro, tem artistas que eu gosto muito mais que outros. Cientistas também. Mas não significa que eu seja muito fã de alguém. Nada contra os fãs, muito pelo contrário. Acho bonito ter uma relação tão intensa de admiração. Mas aconteceu de eu ir ficando um pouco mais desapegada com a idade.

Foto: Foto de domínio público Jane Goodall morreu no dia 1º de outubro de 2025, aos 91 anos

Então, quando Jane Goodall morreu neste 1 de outubro de 2025, aos 91 anos, não pude entender de cara todo o sentimento das milhares de homenagens que surgiram. Então, se você também não era fã de carteirinha dessa cientista inglesa tão importante, te convido a me acompanhar nessa coluna, onde conto minhas descobertas sobre ela e sobre o poder da inspiração que figuras como ela têm.

O legado científico de Jane Goodall

Jane começou seus trabalhos de campo com primatas sem sequer ter um diploma de graduação, ela era assistente do paleontólogo Louis Leake.

Depois de alguns anos trabalhando com ele, na Tanzânia e em Londres, Jane seria enviada para seu principal trabalho no Gombe Stream National Park na Tanzânia.

Essa foi uma observação diferente. Ao invés de manter a distância dos chimpanzés, ou levar os animais até os observadores, Jane se aproximava. Os seus “objetos de estudo” não eram objetos, e não seriam identificados por números, mas sim por nomes.

David Greybeard, o primeiro a receber Goodall, Flo, uma mãe com cinco crianças (Figan, Faben, Freud, Fifi e Flint), ou Gigi uma fêmea estéril que se portava como tiazona dos outros chimpanzés e humanos. Note, essa minha descrição não é à toa.

A ideia de uma chimpanzé “tiazona” se alinha com as observações da Jane. Diferente do que se imaginava dos animais, eles apresentam personalidades, pensamento racional e emoções como alegria e tristeza.

Leia mais Mulheres na ciência: competência, baixa remuneração e assédio Sobre o assunto Mulheres na ciência: competência, baixa remuneração e assédio

Foi ali, em 1960, que documentou algo inédito: o uso e a fabricação de ferramentas. Observando um primata retirar as folhas e modificar galhos para utilizá-los para pescar cupins. Até então esse comportamento era considerado exclusivo dos humanos.

Essa descoberta teve impacto profundo na biologia e na antropologia. Redefinindo assim a maneira como entendemos os limites entre humanos e outros animais. E mostrou, de forma prática, que às vezes é preciso romper com a tradição metodológica para fazer avanços enormes que estão bem próximos.

Ah, ainda no ritmo de descobertas inéditas: foram observadas umas diferenças bem relevantes na dieta desses chimpanzés. Era consenso que seguiam uma dieta vegetariana porém as observações desse grupo em seu habitat natural indicou o contrário: eles comiam carne!

Leia mais Como é ser mãe cientista na pandemia Sobre o assunto Como é ser mãe cientista na pandemia

Além dos vegetais e de insetos, Jane observou que esses chimpanzés poderiam ser agressivos e os viu sistematicamente caçando e comendo outros primatas menores, como por exemplo macacos colobus.

Jane foi tão pioneira que também foi especial na hora de conseguir seu PhD e em 1962 entrou na Universidade de Cambridge sendo a oitava pessoa da história da universidade a ter permissão para se candidatar a um doutorado sem possuir uma graduação. Acho isso bastante impressionante.

Ela obteve seu doutorado em 1966, sob a orientação de Robert Hinde, com uma tese detalhando seus cinco anos de estudo nas florestas de Gombe. Na década de 1980 Jane Goodall resolve deixar o trabalho de campo e se dedicar a outros empreendimentos.

O legado ativista de Jane Goodall

Jane se vira então para o ativismo ambiental. Fundou o Jane Goodall Institute, onde trabalhou até quase sua morte pela preservação de habitats e espécies ameaçadas, e criou o programa Roots & Shoots, voltado para o engajamento de jovens em questões socioambientais.

Uma curiosidade que considerei uma surpresa positiva: dos 32 livros que escreveu ao longo da vida, 15 eram voltados para o público infantil.

Jane não estava apenas investida na proteção dos chimpanzés, mas também queria formar uma nova geração de pessoas dispostas a cuidar do planeta com mais responsabilidade.

Leia mais Quem são elas no Nobel? Sobre o assunto Quem são elas no Nobel?

Esse desejo de educar se traduzia também nas suas falas públicas. Aparentemente sempre calma, me pareceu que ela procurava um embate pacífico e constante, uma maratona e não um sprint. E ela reforçava que todas as ações contam, desde plantar uma árvore até pressionar os governos por políticas ambientais.

Ciência, ativismo, empatia e inspiração

O que torna Jane Goodall especial não é apenas sua contribuição científica (que já seria suficiente), é a maneira como ela combinava o olhar da ciência com uma ética do cuidado. Ela não defendia uma ciência neutra, distante do mundo real. Pelo contrário, suas ações apontavam que quanto mais entendemos a natureza, mais temos a obrigação de preservá-la.

Esse ponto me faz pensar sobre o papel público da ciência hoje. Vivemos um tempo em que muitas vozes cobram “neutralidade” dos cientistas, como se tomar posição fosse trair a objetividade.

Jane mostrava que é possível ser rigorosa e, ao mesmo tempo, comprometida com causas concretas. É possível produzir conhecimento e usá-lo para transformar o mundo, com cuidado e empatia.

É claro que Jane Goodall, como qualquer pessoa pública, não estava livre de críticas. Algumas de suas parcerias com empresas podem ser consideradas como excessivamente conciliatórias.

Leia mais Rosalind Lee, a primeira autora ignorada pelo Nobel de Medicina 2024 Sobre o assunto Rosalind Lee, a primeira autora ignorada pelo Nobel de Medicina 2024

Algumas falas podem ter dado abertura para polêmicas e discordâncias intensas (do movimento ambiental especialmente, mas até de mim mesma). Sua imagem foi excessivamente “institucionalizada” ao longo do tempo.

Mas é justamente aí que entra uma observação importante: reconhecer o impacto de alguém não exige uma espécie de canonização. O que Jane deixa é algo que vai além do indivíduo. Jane deixa uma trajetória de coerência, persistência e vontade de contribuir. E isso importa.

A morte de Jane Goodall me fez pensar sobre o que significa deixar um legado. Não no sentido grandioso da palavra, mas como uma trilha que outras pessoas possam seguir, mesmo que adaptando o caminho, claro.

Ela nos deixou dados, livros, institutos, programas, discursos, vídeos. Mas mais do que isso, deixou a trilha de alguém que escolheu olhar com atenção e paciência (figurativamente mas também literalmente), estudar com humildade e agir com responsabilidade. No fim das contas, acho que esse é o tipo de admiração que vale a pena: aquela que nos inspira a agir.

