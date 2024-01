Os momentos do perigo

Foto: Hercílio Araújo/Divulgação Martonio Mont'Alverne Barreto Lima, professor doutor da Universidade de Fortaleza - Unifor

Em 18 de janeiro, a Corte Suprema de Cassação italiana decidiu que a "saudação romana", símbolo do fascismo, pode ser realizada em eventos públicos, desde que não ameace a ordem. Para a Corte, foi indiferente a existência da "Lei Scelba", de 1952, a qual proíbe qualquer movimento com finalidade antidemocrática associada a partido fascista. Na Alemanha, em novembro de 2023, um ajuntamento de neonazistas, que reuniu até deputados, defendeu a "remigração", ou seja: a expulsão deste país não somente de estrangeiros, judeus, mulçumanos, mas mesmo de alemães "não assimilados". Dos Estados Unidos para Brasil se anunciou, em evento na Paraíba, a presença de liderança religiosa, que defende, há tempos, a inferioridade racial e a escravidão. Até agora, o evento teria sido cancelado.

O panorama político europeu não favorece à democracia que conquistaram desde 1945. Do outro lado do Atlântico, o cenário não difere muito nas Américas. No Norte, uma nação perdida em si mesma, sem saber como agir diante da provável nova multipolaridade mundial, sendo obrigada a aceitar que a exigência universalista garante lugar a todos, e ninguém quer ser dominado. No Sul, o crescimento da intolerância e do negacionismo e impunidade dos crimes de ditaduras militares jogam água no moinho contra a democracia, procurando legitimação na democracia, a mesma que planejam aniquilar. Como não raro acontece, a inspiração está no discurso de J. Goebbels, "A bobagem da democracia", proferido em 1935: "nossos representantes se asseguram contra a ação policial por força de suas imunidades da democracia, e deixam a conta de suas atividades ser paga por nossos inimigos".

O que mais falta para ações e respostas concretas contra este conjunto de fatos? Que distintos grupos sociais terminem novamente em câmaras de gás, ou que sejam exterminados em massa por fome ou peste? Que haja exibições de linchamentos de diferentes? O passado recente insiste em reviver no futuro. Ninguém deve relativizar este quadro. Instituições executivas, legislativas e judiciárias têm o dever de proteção da democracia e do universalismo.