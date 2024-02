É rara a oportunidade de nomeações qualificadas conjuntas para cargos tão relevantes quanto aqueles de Ministro da Justiça e Ministro do Supremo Tribunal Federal. A escolha do novo Ministro da Justiça não poderia ter sido mais auspiciosa. Muito além de seu currículo na advocacia, na magistratura estadual de São Paulo e nacional no Supremo Tribunal Federal, no magistério, Enrique Ricardo Lewandowski possui experiência provada na dureza das adversidades: "cinza é toda teoria, caro amigo; e verde somente a árvore brilhante da vida"! Como advogado ainda em São Bernardo do Campo, Lewandowski compreendeu o que se passava no País desde os anos 70 e pode constatar o valor da defesa da democracia.



No Supremo Tribunal Federal, um dos poucos que não se curvou ao "clamor das ruas", cuja insuspeita publicação trazida ao público brasileiro do livro "O Estado Dual" classifica de "terror das ruas". Seja no julgamento do "mensalão", seja durante o processo de golpe contra Dilma Rousseff, Lewandowski não se intimidou por desacatos pessoais que enfrentou em viagens ou em locais de votação. Pelo que viu, não fez a menor questão de agradar a ninguém e seguiu a defesa da Constituição e das leis. Talvez guarde em seus segredos momentos mais dolorosos que somente saberemos com o tempo. Em todo caso, temos um Ministro da Justiça que precisará da coragem civil já demonstrada. Não está diante de nós um ensolarado verão.

Anuncia-se uma tormenta que pode ser identificada pelo firme desejo de destruição da democracia no Brasil e em diversos cantos do mundo. Novamente, esse desejo de fim se aproveita da democracia e de suas garantias, mas somente como névoa a impedir que se veja a monstruosidade. Lewandowski terá duros desafios pela frente. Ao invés de repouso após 75 anos, preferiu continuar a defender a democracia.



Flávio Dino de Castro e Costa foi indicado ao STF, e aprovado na sabatina do Senado Federal. Igualmente com experiência na advocacia, magistratura e cargos políticos relevantes, é portador de inegável cultura jurídica e política. Da mesma maneira, entendeu rapidamente o que estava em jogo no Brasil desde 2014, e tratou logo de tomar posição: também de defesa da Constituição e da democracia.



Eleito Senador, depois de governar o Estado do Maranhão, Flávio Dino viu de perto o 8 de janeiro e analisou rapidamente seu significado político e social como então Ministro da Justiça. Concluiu o óbvio: no Brasil, a construção de uma possibilidade de democracia política e econômica sempre contará com bloqueios que impedirão a ampliação em massa deste mesmo projeto de democracia. Se se quiser praticar caridade, com "projetos pilotos", o caminho estará livre. Se se planeja a inclusão de largos setores sociais na riqueza econômica, todos os meios serão utilizados para impedir tal realização.

Lewandowski e Dino são figuras públicas de centralidade no panorama institucional democrático do Brasil. São dois Ministros que não poderiam chegar em melhor hora. Lewandowski porque atuará na política, aquela que dá vida à democracia com seu pluralismo e respeito a todas as diferenças. Dino porque está no Tribunal garantidor desta democracia. Não se está diante de dois diletantes, orgulhosos e bajulados por elevados cargos e honrarias. O que se vê são dois seres humanos cientes de suas tarefas para com seu povo e País, dos quais não se envergonham.