Neste título, repito a obra de Hannah Arendt, publicada após "Eichmann em Jerusalém", onde a filósofa reuniu diversos artigos e conferências. Arendt chama nossa atenção coletiva pela responsabilidade e coragem quanto aos julgamentos, a fim de que o passado não se repita: "o passado não está morto; aliás ele nem é passado".

No documento da decisão que realizou prisões e mandados de busca e apreensão em 8.2.24, o Min. Alexandre de Moraes destacou que a "presente representação da Polícia Federal aborda, especificamente, fatos relacionados ao eixo de atuação "tentativa de Golpe de Estado e de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito", com operação de núcleos e cujos desdobramentos se voltavam a disseminar a narrativa de ocorrência de fraude nas eleições presidenciais (...)".

A primeira observação é óbvia: o juiz agiu em conformidade com a informação da autoridade policial, responsável pela condução das investigações. Não há como dizer que o juiz dirigiu a investigação. Os elementos foram trazidos ao julgador por outra autoridade, sem que se tenha notícia, até o momento, de conluio entre juiz e órgãos de investigação. Uma segunda observação nos remete à reflexão de Arendt. A institucionalidade brasileira necessita de afirmação de sua validade racional, proveniente da aplicação do Direito, com devido processo legal e ampla defesa. Ou temos a responsabilidade de tal julgamento, ou perecemos enquanto tentativa democrática.

O que ocorreu em 8.2.24 nada mais foi do que decidida sinalização de que teremos a responsabilidade pela coragem de julgar quem comprovada e objetivamente planejou destruir a democracia brasileira. Nesta conspirata, estavam alguns militares. Que deverão ser chamados à responsabilidade, o que não se deu com seus atos praticados durante a ditadura militar de 1964-85. O relevante da lição de Arendt é a advertência, acaso escolhamos a não responsabilidade de julgar. Não seria, neste funesta hipótese, somente um fracasso brasileiro. Seria permitir novamente a vitória da razão para o mal. Pior herança para nossos descendentes não poderíamos deixar.