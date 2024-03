Houve de quase tudo no dia 25 de fevereiro de 2024 na avenida Paulista: mais ataques à democracia, falas destrutivas contra instituições, construção de realidades paralelas, palavras de básica desinformação sobre o que acontece mundo afora. Não saímos ainda da encruzilhada democrática.



O mais revelador, porém, fica por conta do que não foi dito, mas foi visto. Bolsonaro não está forte como imagina, tampouco o bolsonarismo, se é que se pode definir assim este movimento. Por outro lado, direita e a extrema direita brasileiras estão mobilizadas e deram sinais de que não lhes interessa qualquer pacto civilizatório constitucional. Reunir-se em torno do ex-presidente que tramou a destruição da democracia, contando com setores militares, empresariais, da imprensa e de partidos políticos, deveria funcionar como um inequívoco alerta de que não existe garantia alguma em favor da democracia brasileira.



O chamado para o ato na avenida Paulista já mostrava que este ajuntamento iria resistir à aplicação da lei, uma vez que veio logo após o depoimento do ex-presidente e da prisão de militares envolvidos na preparação de um golpe que impedisse a posse e o governo do presidente Lula. Foi uma reação contra a aplicação da Constituição e das leis. Dito de outra maneira, foi um recado contra a democracia, contra a igualdade de todos perante a lei. Bolsonaro quis deixar claro que pode mobilizar mais gente e setores, acaso a justiça decida que ele e muitos de seus apoiadores têm contas a acertar. Não querem saber de devido processo legal e ampla defesa: querem que sejam perdoados pelo que tramaram, e com a extensão de um suposto perdão àqueles que perpetraram o 8 de janeiro de 2023.

A dimensão política de tal conjunto de fatos não deveria conduzir a institucionalidade democrática nacional a nenhum dilema. Poder Judiciário, órgãos policiais e judiciais de investigação devem seguir o que mandam Constituição e leis, da mesma maneira que o Congresso. Ninguém ignora o impacto de mobilização de ruas. Por outro lado, o "terror das ruas" não deve e não pode ser utilizado por julgadores para mensurar suas decisões. Juízes não possuem voto porque possuem outras garantias que não os torna dependentes do humor das ruas. Suas decisões valem não somente porque são dotadas de critérios de racionalidade, uma vez que a racionalidade pode ser usada para o mal. Suas decisões valem porque devem corresponder à domesticação da política pelo direito, que é a autêntica versão do estado democrático de direito.



Também por esta razão é que não há como se defender a produção de anistia para quem esteve envolvido antes, durante e após o 8 de janeiro. Todas as experiências que não puniram os autores de crimes contra a democracia já se viram ou se veem às voltas com os fantasmas do passado não sepultados.

Em breve teremos o 60º aniversário do golpe que destruiu nossa democracia, prendeu, torturou e assassinou e expulsou do País lideranças políticas. Não poderia haver oportunidade mais carregada de símbolos para que a sociedade brasileira finalmente pudesse dormir em paz, e passar claro recado: nem ontem, nem hoje toleraremos violações à dignidade humana, ao estado de Direito, ao pluralismo. Quem se aventurar na direção contrária, terá a responsabilidade de se acertar não somente com a justiça, mas igualmente com a história.