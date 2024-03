1964: jamais esquecer!

Foto: Hercílio Araújo/Divulgação Martonio Mont'Alverne Barreto Lima, professor doutor da Universidade de Fortaleza - Unifor

A filosofia da esperança de Ernst Bloch adverte de que a escolha para o futuro foi tomada, com as advertências do passado. Não é um lamento do que poderia ter sido, mas uma decisão de quem sabe o que quer. Assim fizemos quando o povo brasileiro se deu a Constituição Federal em 1988, a deixar claro que ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional é crime imprescritível, e a tortura é insuscetível de graça ou anistia. Estas e outras disposições da Constituição miram no futuro, porque sabem do que ocorreu, e que esta história não pode ser esquecida.

Transcorridos 60 anos do golpe militar de 1964, o momento não poderia ser mais propício para que o povo brasileiro reflita sobre os acontecimentos e sua relação com nossos presente e futuro. Passamos pela ADPF 153, ainda sujeita ao julgamento de embargos de declaração desde 2010, que não permitiu a punição dos responsáveis pelos crimes comuns, como homicídios, torturas, perpetrados contra quem resistiu à ditadura instalada de 1964 a 1985. A estas vítimas também devemos nossa democracia atual.

Em 2022 e 2023, os militares mobilizaram o Min. da Defesa para "auditar" urnas eletrônicas, fato inédito nas eleições nacionais; receberam acampamentos golpistas que pediam sua intervenção contra o resultado das eleições e assinaram nota defendendo o suposto direito de livre manifestação dos mesmos acampamentos; assistiram placidamente os ataques de 8 de janeiro; impediram a PM do Distrito Federal de prender os destruidores dos prédios públicos daquele dia. Após tornados públicos os depoimentos dos chefes militares, começam a dizer que impediram um golpe que seu então chefe supremo tanto insistia.

Justo nos 60 anos de 1964 ainda nos vemos enredados numa história que não foi superada porque não houve punição; porque não tivemos atos concretos que sinalizassem a defesa da democracia e pluralismo, e a aplicação da Constituição e leis. É chegada a hora de resolvermos este ponto em aberto de nossa história. A punição devida pelos atos de 2022 e 2023 é um começo necessário, além de honrar quem foi vítima de 1964.