Que os 60 anos do golpe que instalou uma ditadura militar no Brasil em 1964 devem ser sempre lembrados, é tão claro quanto a luz do sol. Muito se sabe sobre o papel dos militares e do apoio que desfrutaram internamente. Imprensa, intelectuais, partidos e seus políticos, setores empresariais e financeiros, sociedades cristãs, todos que diziam defender a democracia ofereceram seus apoios antes, durante e depois da ditadura. A quebra da legalidade constitucional jamais os comoveu e deixaram claro que não aceitariam a ampliação em massa de direitos, como não aceitam até hoje simplesmente o que está na Constituição. Ainda há longa pesquisa a ser realizada, na medida em que arquivos sobre a ditadura militar brasileira são gradativamente abertos a pesquisadores. Esta tarefa ainda está por se realizar e deve sê-lo o mais rápido possível.

Neste compasso, é necessário que se conheça também a intensidade do apoio da democracia ocidental liberal ao golpe e aos governos da ditadura militar brasileira. Que os EUA foram os protagonistas contra João Goulart já se sabe. Nem John Kennedy, nem Lindon Johnson hesitaram em apoiar o golpe brasileiro, assim como os EUA agiram na Guatemala e na República Dominicana, e fariam semelhante no Chile pouco tempo depois. Mas como teria reagido a comunidade internacional?

Dos europeus, o golpe recebeu apoio do salazarismo e franquismo dominante na Iberia. O presidente da Alemanha, Karl Heinrich Lübcke, chefe do Estado alemão e liderança da União Democrata-Cristã (CDU) visitou o Brasil logo em abril de 1964, e estendeu sua visita ao Peru, Argentina e Chile. Logo após a nomeação de Castelo Branco para a presidência, em 15 de abril de 1964, a França reconheceu o novo governo. Seu ministro das reformas, Louis Joxe, chegou a orientar rádio e televisão sob controle do governo que adotassem tom mais moderado em relação aos relatos da situação brasileira. Para um governo de centro-direita, como o de Charles de Gaulle, seria natural a rejeição a Goulart e o apoio aos militares golpistas. O Reino Unido, na sua vassalagem aos EUA até os dias atuais, apreciou o golpe, e a viagem da rainha Elizabeth em novembro de 1968 ao Brasil não deixou dúvidas quanto a isso.

O centro dos valores liberais do ocidente não mostrou vacilo: sua opção foi pelo apoio ao golpe de 1964, o que conduziu o regime brasileiro a buscar pelo fortalecimento de sua imagem internacional, ainda que se tivesse robustas provas da ruptura da legalidade, do fim do estado de direito, do devido processo legal e das garantias fundamentais; retoricamente elementos tão caros à mesma democracia liberal.

Não se pode dizer que o golpe de 1964 não ocorreria com eventual desprezo da comunidade internacional, ou ainda com aplicação de fortes sanções como se faz com países como Cuba e Venezuela. Por outro lado, o apoio ao golpe desta comunidade internacional revela sua disposição em não permitir que se caminhe além dos limites formais de uma democracia. Dito de outro modo: o desafio da efetivação de uma autêntica democracia econômica, com ampla inclusão econômico e social e soberania também econômica, não possui somente inimigos internos. Tem na comunidade internacional relevantes apoiadores que lhe são contrários.