O silêncio dos culpados

No último ano, os Estados Unidos bombardearam oito países, ameaçaram abertamente - pela força bélica - a integridade territorial de vizinhos e de países da Europa, sequestraram o presidente de um Estado soberano, pressionaram cortes supremas estrangeiras para que decidissem conforme seus interesses - como no episódio da semana passada da Corte Suprema do Panamá, que declarou inválido contrato de concessão ligado ao Canal do Panamá - e impuseram a nações inteiras a alteração de suas legislações internas para acomodar interesses comerciais e geopolíticos norte-americanos.

Esse conjunto de fatos desmonta a falácia reconfortante, reiterada por segmentos da intelectualidade liberal, pela grande mídia e por atores políticos, segundo a qual o que hoje ocorre nos EUA "is not America". É, sim. Esta é a América. Não uma deformação momentânea, nem um desvio patológico, mas a expressão coerente de uma experiência histórica longa e reiterada, fundada na violência estrutural: extermínio dos povos originários, escravidão, racismo e segregação tolerados e legalizados até 1954, expansão territorial à custa de países vizinhos, doutrina da intervenção permanente e as ameaças sistemáticas às nações da América Latina.



O presente não representa ruptura, mas continuidade agravada. Trata-se da intensificação de práticas antigas, agora exercidas com maior desinibição e menor necessidade de justificação moral ou jurídica. A diferença decisiva não está apenas na escala ou na brutalidade, mas na forma como essas ações são normalizadas, tratadas como inevitáveis, racionais ou até necessárias. A violência deixa de ser exceção e passa a ser descrita como método; a ilegalidade, como instrumento legítimo da política internacional.



É justamente aqui que o horizonte se torna mais sombrio. A naturalização do abuso - repetida diariamente por grandes veículos de comunicação, por analistas travestidos de especialistas e por influencers que convertem destruição em espetáculo - cria um ambiente no qual a barbárie não apenas ocorre, mas se reproduz sem resistência. Quando bombardeios, sequestros, coerções jurídicas e chantagens legislativas são narrados como "jogo geopolítico", o mundo entra em uma zona de perigo estrutural. Não por ignorância dos fatos, mas por sua aceitação resignada.



Nesse ponto, a advertência de Hannah Arendt revela toda a sua atualidade e gravidade. As grandes tragédias políticas não começam apenas com líderes autoritários ou decisões espetaculares tomadas no topo do poder. Elas começam, sobretudo, com mulheres e homens comuns, que se habituam ao inaceitável, que se adaptam à injustiça, que suspendem o juízo crítico em nome do conforto, do medo ou do cinismo. A banalidade do mal não é apenas um conceito histórico: é um mecanismo social sempre disponível.



Esse processo se aprofunda quando as lideranças políticas - que deveriam articular resistência, indignação e limites - optam pela submissão, pela conveniência ou pelo silêncio estratégico. Ao se curvarem diante da ignomínia, não apenas a legitimam, mas a institucionalizam. O que poderia gerar repulsa passa a ser tratado como pragmatismo; o que exigiria ruptura política é reduzido a cálculo de custos e benefícios.



A tragédia, como Arendt insistia, não chega de repente. Ela avança lentamente, amparada pela passividade social e pela cumplicidade das elites políticas e intelectuais. Não anuncia sua entrada com alarde: bate à porta - e entra quando encontra sociedades cansadas demais para resistir, líderes dispostos a ceder e uma opinião pública treinada a aceitar o intolerável como normalidade histórica. É nesse silêncio consentido que o desastre ganha forma.

