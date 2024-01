O ano começa com a voz coletiva valorizando o Combate à Intolerância Religiosa

Foto: Divulgação Matilde Ribeiro, ex-Ministra da Igualdade racial. Atualmente professora na UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro Brasileira. Doutora em Serviço Social pela PUC - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Doutora Honoris Causa pela UFABC - Fundação Universidade Federal do ABC.

21 de janeiro é o "Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa", instituído pela Lei Federal nº 11.635/2007. Esta data efetivou-se a partir de pressão e muita luta por parte das organizações que defendem o respeito às religiões. Por isso, em geral os atos públicos ecumênicos têm por base o chamamento urgente para a promoção respeito às diversas manifestações de fé. É importante ressaltar que desde 1988 na atual Constituição Brasileira consta que "a liberdade de consciência e crença deve ser elemento que combata a discriminação e a intolerância". Mesmo diante de tão potentes indicativos, é persistente a realidade da intolerância religiosa, isto ainda é uma chaga em nossa sociedade.

A prática sistemática de agressões, principalmente às "Religiões de Matriz Africana" tem por base a intolerância e a desigualdade, manifestando-se individual e coletivamente, por meio: do racismo; do preconceito; da discriminação; do isolamento social; do reforço a estereótipos e desrespeitos a diversidade cultural. Tamanho é o grau de violência e conflitos, que mortes cotidianas acontecem sem que haja controle policial ou legal de maneira efetiva para a aviltante incidência, como por exemplo:

• a morte há 20 anos da Iyalorixá Gildásia dos Santos (Mãe Gilda de Ogum). Faleceu com um infarto fulminante motivado por intolerância religiosa, após atentado ao terreiro de Candomblé, Ilê Axé Abassá de Ogum, nas imediações da Lagoa do Abaeté/ Itapuã - Salvador (BA);

•o jovem de 20 anos, Vinícius Gonçalves morador de Belém do Pará, foi executado no dia 20/03/2022 quando saia do festejo - Samba de Caboclo, em um terreiro no bairro da Cremação. Um homem encapuzado saiu de um carro prata e disparou três tiros contra a vítima, não deixando vestígio de seu paradeiro;

• a líder quilombola Mãe Bernadete foi assassinada em 17 de agosto de 2023. Foram 12 tiros disparados contra a vítima no quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho/BA. As informações quanto as motivações do assassinato são: críticas à prática do candomblé no terreiro na comunidade; enfrentamento aos latifundiários na luta por regularização das terras; e, pressão a polícia local para finalização da investigação do assassinato do filho em 2017.

Situações de agressões às comunidades são relatadas frequentemente. Em 11/11/2019 o jornal "Correio Brasiliense" na reportagem "Religiões de matriz africana são alvos de 59% dos crimes de intolerância" informa que em Brasília tem cerca de 400 terreiros (levantamento feito pela Federação de Umbanda e Candomblé de Brasília e Entorno). E, infelizmente, é frequente os ataques a locais sagrados acumulando histórias de apedrejamentos, incêndios e outras ações de vandalismo. Em 2015, o templo Axé Oyá Bagan, conhecido como Casa da Mãe Baiana, pegou fogo durante a madrugada. A perícia não identificou causas criminosas, mas a pressão popular, à época, levou à criação da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin).

A situação de agressividade é muito grave, por isso é necessária: a intensificação de pesquisas, atenção redobrada dos aparatos de segurança pública, e, desenvolvimento de programas sociais/educacionais por parte do Estado Brasileiro. Este ano uma forte mensagem que circulou nas redes sociais anunciando uma ampla campanha de denúncia contra o desrespeito a diversidade de práticas religiosas é "Quando você condena a religião do outro, você deixa de praticar a sua".