Educadoras/es de instituições de ensino e organizações da sociedade civil reuniram-se nos dias 28 a 30 de janeiro de 2024, tendo por base a avaliação crítica sobre as necessidades de avanços democráticos e ampliação de cidadania educacional, com o objetivo de contribuir para a elaboração do Plano Nacional de Educação 2024-2034: política de Estado para garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. Esta ação foi propiciada pela CONAE 2024 - Conferência Nacional de Educação, convocada por meio do Decreto-Lei da Presidência da República e do MEC - Ministério da Educação, sob promoção conjunta com o FNE - Fórum Nacional de Educação.

Antecedendo a CONAE ocorreram as etapas preparatórias, e, em todo o processo ativistas, educadoras/es e gestoras/es atuantes na área da educação étnico-racial, afirmaram a concepção de educacional como um direito humano, com a defesa do enfrentamento ao racismo e sexismo. Também, entidades da sociedade civil lançaram o Manifesto - "Por um PNE que busque a promoção da equidade racial".

Nesse sentido o "combo" apresentado à Conae partiu das elaborações existentes - Educação Étnico-Racial, definido a partir da aprovação da Lei 10639/03, tendo por base o "Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana" (CNE/CNB 3/2004); as Resoluções CNE/CEB - n. 8/2012 que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica e a nº 5/2012 que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica.

São muitos os investimentos dos movimentos sociais que lidam diretamente com a política educacional e a educação étnico-racial, assim como da atual gestão do Governo Federal, perseguindo a ampla missão de reconstrução do Brasil, garantindo o retorno do acesso aos direitos e à política pública.

Assim, ainda com necessidade de ampliação de debates junto ao Parlamento, com a participação de toda a sociedade civil e da comunidade acadêmica, o texto final da Conae 2024 será entregue pelo Fórum Nacional de Educação (FNE) ao Ministério da Educação para subsidiar a elaboração do Projeto de Lei a ser enviado ao Congresso Nacional. Considerando que foram avaliados os problemas e as necessidades educacionais do país, balizando-se por novas metas e estratégias para a superação das desigualdades e garantia do direito à educação de qualidade para todos.

O caminho está traçado, novas pactuações surgirão, visando tornar mais e mais efetivas as demandas históricas por inclusão e democracia em relação às políticas públicas universais e o seu cruzamento com as políticas de igualdade racial e as ações afirmativas.

Devemos valorizar e comemorar os pertinentes avanços democráticos nesta Conae 2024, configurando-se como o oposto do que aconteceu há dez anos, "quando foi aprovado o primeiro PNE, grupos conservadores conseguiram retirar todas as menções à igualdade racial, de gênero e de orientação sexual". Neste momento é importantíssimo fortalecer os princípios de justiça social e racial, não podemos esquecer jamais os ensinamentos do quilombola Antônio Bispo (Nego Bispo), de que "a educação não é mercadoria, é direito"!