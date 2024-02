Na segunda quinzena de fevereiro dois temas ocuparam os meios de comunicação no Brasil - o Carnaval e a declaração do Presidente Lula em relação ao conflito entre Israel e Palestina. Os dois temas aparentemente não têm nenhuma relação e não podem ser simplesmente comparados. Mas, ressalta-se um ponto de convergência: a denúncia da violência desenfreada, a mortandade e a vulnerabilização de amplas parcelas da população.

No Carnaval a Escola de Samba Portela, no de 12 de fevereiro, denunciou na Sapucaí/RJ a violência e a matança de crianças, adolescentes e jovens (em geral pobres, pretos e periféricos) pela polícia e pelas atrocidades dos conflitos urbanos nos grandes centros e periferias brasileiras. Também femenageou 16 mulheres que perderam filhas e filhos assassinadas/os, e, clamam anos a fio por justiça, muitas vezes sem serem ouvidas pelo Estado e suas redes.

A femenagem às mulheres/mães é demonstrativa, a considerar que as estatísticas são assustadoras e vergonhosas, pela grande quantidade. O Carnaval é uma importante vitrine que propicia a divulgação de reflexões críticas e denuncia em larga escala, com os sambas enredos penetrando o imaginário social. Com isto, os temas "genocídio" e "chacinas" foram reforçados, registrando mais uma vez o pedido de socorro coletivo, para que a segurança pública seja mais e mais efetiva.

Já a declaração do Presidente Lula criticando Israel, ocorreu em 18 de fevereiro, em uma entrevista durante a 37ª Cúpula da União Africana em Adis Abeba, na Etiópia. O presidente alterou a postura que o governo vinha tendo, de manter um discurso ameno em relação ao conflito Israel-Palestina, para priorizar a liberação dos brasileiros que aguardavam para serem repatriados. Mas, na subida de temperatura na relação com Israel, classificou como "genocídio" e "chacina" a ação de Israel na Faixa de Gaza, comparou a ação israelense ao extermínio de milhões de judeus pelos nazistas chefiados por Adolf Hitler, durante a segunda guerra mundial.

A polêmica está instalada, demandando muitas tratativas do ponto de vista político e diplomático, para não ampliar o distanciamento entre as nações. Mas não tenhamos dúvida em relação ao que o Presidente Lula fez. Ele tomou a atitude que as autoridades públicas, principalmente as que acreditam na democracia global, devem fazer pela humanidade: reforçar construção da vida digna e da paz mundial.

Por isso, é importante ressaltar o que traduz a classificação de "genocídio" e de "chacina" sobre o que acontece na Faixa de Gaza junto a uma vasta população vulnerabilizada há tempos pelas atrocidades de guerra que atentam contra a vida das/os palestinas/os. Nesse meio estão as crianças e adolescentes, assim, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) vem clamando por providências e atuando, em conjunto com inúmeras instituições para o aceleramento do cessar-fogo humanitário, demandando que crianças e adolescentes raptados, sejam libertados e livrem-se da matança deliberada. Em outubro de 2023 os relatos apresentavam milhares de crianças e adolescentes mortos; e, a informação de que o número aumenta significativamente a cada dia.

É fundamental a notoriedade conferida no mês de fevereiro, pelos setores de comunicação do Brasil, internamente e no mundo, sobre os efeitos do Carnaval e as declarações do Presidente Lula, em relação a demarcação da urgência de justiça social e direito à vida. É premente a denúncia continuada em relação às atrocidades e assassinatos individuais e coletivos, clamando por um basta às chacinas e ao genocídio de crianças e adolescentes e das populações vulnerabilizadas.