No "Dia Internacional da Mulher" em 2024, é importante relembrar alguns aspectos da vida e organização política das mulheres negras no Brasil. Importante se faz ressaltar que no século XXI, tem sido bem comum a menção e o reconhecimento das expressões "Mulher Negra" - "Mulher Preta" e "Mulheres Negras", como referências a estas como sujeitas políticas, como protagonistas de suas vidas, ou mesmo para qualificar os processos de lutas travadas - por direitos, justiça e cidadania.

Mas, nem sempre foi assim! Ao longo da história brasileira as "mulheres negras" tiveram que "arregaçar as mangas" e partir para o enfrentamento político junto ao Movimento Negro, ao Movimento Feminista, e, nos espaços públicos e privados da sociedade.

É importante contribuir para o conhecimento público do acontecimento político, a partir do qual indico que as mulheres negras ativistas brasileiras "chutaram o balde" no espaço da política, foi no I Encontro Nacional das Mulheres Negras, ocorrido em 1988, na cidade de Valença/Rio de Janeiro. Naquele momento as Mulheres Negras brasileiras denunciaram e contestaram veementemente à invisibilidade, ao descaso e ao desrespeito expressos nos salões de reuniões; nas ruas; nos locais de trabalho, estudo e ativismo político ente outras situações.

Para ficar mais explicito, a expressão "chutaram o balde" que dizer: foram para o enfrentamento, em relação a condição de subalternidade a que foram historicamente submetidas. Considerando o I Encontro Nacional e seus efeitos, a filósofa Sueli Carneiro alega que "o Movimento Negro foi feminilizado, e, o Movimento Feminista foi enegrecido". E, com isto, a sociedade saiu ganhando.

Outros fatos marcantes no campo da produção teórico-política foi a publicação de três dossiês na Revista Estudos Feministas da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina: o primeiro, em 1995 - "Mulher Negra"; o segundo, em 2002 - "III Conferência Mundial contra o Racismo"; e, o terceiro, em 2008 - "120 anos da Abolição, um processo inacabado". As três publicações contribuem para o aprofundamento das reflexões sobre a realidade de vida das Mulheres Negras e da população negra, e, para a visibilidade desta parcela da população. O intuito das reflexões foi abrir espaços para autoras negras que estão realizando pesquisas ou formulações sobre as questões de gênero e raça, racismo, participação política, ou ainda que, como integrantes dos movimentos negro, feminista e de mulheres negras, academia, instituições públicas. Com isto, ressalta-se o que hoje é conhecido - a intersecção raça-gênero-classe social, como campo fértil para realização de novos conhecimentos e para o fortalecimento do ativismo acadêmico e político das mulheres negras.

Portanto, no 8 de março - Dia Internacional da Mulher, devemos comemorar as conquistas políticas pelo "bem viver!" Mas, a cada dia e cada vez mais, devemos investir para continuidade das lutas sociais para conquista de um mundo com igualdade, direitos e justiça para as mulheres mais vulnerabilizadas socialmente - principalmente as indígenas e as negras!