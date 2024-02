Pelos menos duas notícias sobre a vida extraterrena me chamaram a atenção na última semana. Uma, de que a Terra pode ter sido invadida. A outra, de que talvez a gente tenha para onde fugir.

O portador da primeira notícia foi o paranormal Ure Geller. Na década de 70, ele passava na TV brasileira entortando garfos apenas com a mente. Agora, Geller voltou à mídia ao revelar que visitou a Agência Espacial Americana - Nasa - e, lá, viu corpos de extraterrestres - magricelas, orelhudos, cabeçudos, como nós - congelados nas profundezas do Centro de Voo Espacial Goddard.

Para se diferenciar de Raul Seixas e de Jorge Vercillo, que também afirmaram terem vistos ET´s, Ure Geller apontou testemunhas para sua versão: o engenheiro de foguetes alemão Wernher von Braun e o astronauta Edgar Mitchell, o sexto homem a pisar na Lua, que o teriam conduzido até o local de depósito dos corpos alienígenas. Isso comprovaria a teoria conspiratória - sim, elas já existiam antes das redes sociais e da polarização política - de que os marcianos já estão entre nós.

Mas uma outra notícia, também envolvendo a Nasa, pode nos trazer um fio de esperança. É que, por meio de um Satélite de Rastreio de Exoplanetas em Trânsito, astrônomos americanos podem ter descoberto 85 sistemas com planetas localizados em uma zona de temperatura ideal para a existência de vida.

Diante de tais revelações, projeções e reflexões vêm naturalmente à nossa cabeça. Por exemplo: em dando certo a debandada em massa para um destes 80 planetas, seja de Expresso Guanabara, Viação Itapemirim ou nave do Elon Musk, cada um com direito apenas a uma bagagem de 10kg, quais seriam seus planos ao chegar no novo planeta, totalmente desabitado? O que você mudaria da vida que tem agora? Quais erros evitaria se tudo zerasse outra vez?

E, coletivamente, qual deveria ser a nossa postura enquanto comunidade? Preservaria ou exploraria? Acumularia ou dividiria? Cercaria ou compartilharia? Competiria ou transigiria? Subjugaria ou conviveria? Se igualaria ou se diferenciaria? Reincidiria ou se reabilitaria?

Talvez houvesse até quem quisesse, em vez e perder o que tem hoje e mudar o que é agora, aqui ficar.

E, no máximo, cantarolar, em sinal de protesto pela nossa estupidez, a letra de Rita Lee e Roberto de Carvalho, imortalizada por Elis Regina, que diz:

Alô, alô Marciano!

Aqui quem fala é da Terra.

Para variar, estamos em guerra!