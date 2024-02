Muitos conceitos e fórmulas até então tidos como definitivos na nossa vida estão passando por revisão ou rediscussão, tudo fruto da quantidade de produção de conteúdo, de avanços tecnológicos, de novas descobertas que experimentamos nas últimas décadas.

Fenômenos naturais, alimentação, profissão, automação, transportes, costumes, fronteiras, hábitos, relacionamentos, trabalho, enfim, muitas coisas vêm se modificando desde o início deste novo século.

Quase a todo dia nos deparamos com a revelação de um novo estudo que não traz como objeto apenas a parafernália que nos rodeia, tipo carro elétrico, óculos vision pró da Apple ou a Inteligência Artificial. Os cientistas também vêm se debruçando em estudar os humanos. Saber como pensamos, como agimos, como reagimos.

Esta semana, uma nova análise de nosso comportamento foi publicada na Annual Review of Psychology. Ela tenta aprofundar e atualizar a discussão e decisões sobre o que nos faz, de fato, felizes.

Na pessoalidade do ser, cada decisão é um fio colorido que adicionamos ao nosso tecido. Escolhas simples refletem nuances de nossa individualidade e preferências, pintando a tela de nossa singularidade.

No trabalho, as decisões assumem uma complexidade maior, como fios mais grossos que sustentam a estrutura do tecido. As escolhas estratégicas, a gestão de recursos e a liderança de equipes são como os padrões que emergem no tecido, cada um influenciando o desenho final.

No coletivo, as decisões formam um mosaico, onde cada peça é essencial para o quadro completo. Decisões em contextos de negócios, com suas implicações em cascata, são como fios dourados que atravessam o tecido, unindo e fortalecendo a trama.

Na verdade, são muitas as nuances, várias as constatações, diversas as conjecturas que tentam explicar ou apontar o modelo para uma vida feliz. Mas, afinal, felicidade é fim ou meio? Resultado ou processo? Estado ou definição? Difícil opinar.

Talvez a felicidade se defina entre as várias decisões que tomamos todos os dias, tecendo o tecido vibrante da experiência humana. E elas são tantas! Mas, ironicamente, talvez ela esteja até naquilo que não decidimos. Talvez ela se encontre no apego às coisas concretas. Ou, ao contrário disso, no desapego às coisas terrenas. Talvez ela more no previsível, no pragmatismo, numa vida planejada. Ou nos beije ao acaso, num desses encontros casuais. Tipo o do asteroide do tamanho de um fusca que passou zunindo na Terra, enquanto a gente brincava o carnaval, na madrugada da última segunda-feira.

Afinal, a busca pela felicidade é uma jornada que se renova a cada amanhecer, tecendo o tecido vibrante da experiência humana.

Enfim, talvez você até já seja até feliz. E não saiba.

É bom checar!

E sempre importante agradecer!