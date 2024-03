Já disseram que toda nossa luta para construir um legado está não em a gente deixar, quando morrer, bens como casas, carros, dinheiro, joias, enfim, essas coisas que não cabem num caixão. O que o ser humano persegue mesmo é a imortalidade que, neste caso, é ficar entre os vivos através da memória por aquilo que fizemos, erguemos e fomos, em vida.

De fato, a única maneira de entrar para a posteridade é ter uma jornada inspiradora e que sirva de referência para as próximas gerações. Com Abílio Diniz foi assim. Aliás, tem sido assim. Já se vão para mais de 10 dias de sua partida e, nas redes sociais, todos os dias vemos suas frases, seus feitos, suas performances serem repercutidos e compartilhados por executivos, empresas, imprensa, intelectuais e mesmo por populares que o admiravam.

O homem era mesmo fora da curva. Na área empresarial, lançou o Pão de Açúcar (1959), o Jumbo (1971), o Extra (1989), comprou o Açaí (2007), o Pontofrio e as Casas Bahia (2009) e ainda um naco do Carrefour (2014). Também virou sócio da BRF, era professor da FGV e foi atleta de várias modalidades, das lutas à motonáutica. E sempre dizia que perseguia apenas uma coisa: a felicidade.

Um amigo bem próximo o comparava com um super-herói. Não aqueles de capa, que nascem com o sopro de um tsunami, com teias saindo pelas mãos ou com uma velocidade de um raio. Não! Ele era uma espécie de Tony Starc, o Homem de Ferro brasileiro, cujos superpoderes ele mesmo construiu.

O maior poder de Abílio era a obstinação. Daquelas que faz um garoto gordinho, que apanhava de todo mundo na escola, aprender caratê, judô, boxe e capoeira - tudo ao mesmo tempo - para que, assim, passasse a ser respeitado por seus pares.

Essa mesma gana, o senso competitivo, a mentalidade espartana de acordar cedo, dormir tarde e cuidar da mente e do corpo Abílio utilizava no mundo corporativo, onde - aí sim - herdara da natureza um dom próprio dos heróis dos quadrinhos: a visão de longo alcance. A muitos dizia que começou a fazer 80 anos ainda quando tinha 29.

Obviamente, muitos dirão, como sempre dizem os alheios aos processos, que Abílio foi mais um que teve a sorte de não nascer em condições adversas no Brasil. Mas as condições adversas são apenas mais um estado fértil e desafiador aos obstinados, que tudo transformam, principalmente dificuldade em oportunidade. Porque o ambiente hostil nunca foi empecilho definitivo para a vitória, muito embora venha servindo de desculpa para uma massa de procrastinadores que ficam pelo caminho resmungando sem tentar.

Era destes a quem Abílio Diniz se referia quando disse: "Uns sonham com o sucesso. Nós acordamos cedo e trabalhamos duro para consegui-lo".

E é por isso que Abílio ainda vive.

É por isso que Abílio não morrerá.