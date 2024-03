No mundo enfadonho do besteirol das redes sociais, da toxicidade da polarização política e da intransigência das pessoas mesmo diante da mais insignificante futilidade, o papa Francisco dedicou a catequese da audiência geral da última quarta-feira, no Vaticano, para nos conclamar a sermos mais pacientes. A começar por perdoar os chatos.

Francisco, que andava meio enfadonho quanto à chatice de discursar para plateias de ovelhas frívolas, mais interessadas em fazer selfies do que em ouvir a Palavra, desta feita, em vez de pedir a assessores para lerem seu texto, fez questão de ele mesmo se pronunciar, ressaltando que Jesus respondeu ao sofrimento com paciência, e que a paciência tem a mesma raiz da paixão. Ou seja: são primas-irmãs.

"A paciência é o primeiro traço de todo grande amor, que sabe responder ao mal com o bem, que não se fecha na raiva e no desânimo, mas persevera e se relança. A paciência recomeça. A paciência não é apenas uma necessidade, é um chamado: se Cristo é paciente, o cristão é chamado a ser paciente", alertou o pontífice.

Mesmo ciente de que a perseverança, a resiliência, a empatia, o perdão são comportamentos bem complexos - e de que conviver com um chato é mesmo um desconto de pecado - Sua Santidade nos estimulou a praticar este propósito, argumentando que a paciência é a vitamina essencial do cristão. Uma espécie de whey protein da alma. Uma creatina do espírito.

E para você que deu graças a Deus por mais um feriadão, desceu pra praia ou pra roça e, de quinta para cá, se empanturra de pão e de vinho, saiba que nem só disso vive o homem. E de que nem só de ovo de chocolate e torta de bacalhau (para os nobres) ou de sardinha (para a plebe) se faz uma Semana Santa. É preciso, neste período, ao menos uma mínima reflexão sobre quem somos, o que somos, como estamos, por que estamos. Porque não sois bicho. Gente é que sois. E, convenhamos, muito mal agradecida.

Mas nem tudo está perdido. Se, neste Sábado de Aleluia, lhe bate um certo desespero por não ter atentado, durante estes dias, pro lado espiritual, mas tão somente para os pecados da carne, vai no Youtube ou na Netflix a série The Chosen (0s Escolhidos) e vê - nem que seja na tela reduzida de um celular - a Paixão de Cristo e as lições de um homem que, injustamente - mas, pacientemente - suportou a tudo: traições, deboches, humilhações, escárnio, dores. E que hoje, 2024 anos depois de ser levado à cruz, ainda suporta, resignadamente, a indiferença, a soberba, a inconsequência dos homens.

Essa gente vaidosa, presunçosa e... chata.