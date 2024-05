A lição do Cascão

Até o fechamento deste texto, havia chegado a 116 o número de mortos e a mais de 130 o de desaparecidos pelas fortes chuvas que inundam o Rio Grande do Sul, desde o fim de abril. Hoje, há 230,4 mil pessoas fora de casa, sendo 67,4 mil em abrigos e 163,7 mil desalojadas, morando de favor na casa de parentes ou amigos, após perderem tudo o que tinham.

São aterrorizantes as cenas do destroço feito pelas águas. E uma das imagens mais emblemáticas do caos que aflige aquela gente é a de um cavalo atrepado no teto de uma casa, única parte ainda descoberta de um imóvel quase totalmente submerso, na cidade de Canoas.

Segundo os meteorologistas, as enchentes no Rio Grande do Sul são consequências da reunião de três fatores: 1) presença de uma forte corrente de vento na região; 2) corrente de umidade vinda da Amazônia; 3) onda de calor central no país. Tudo isso agravado pelo fenômeno El Niño, que aquece as águas oceânicas, aumentando a instabilidade.

Essa junção de fenômenos, em tese, é rara de acontecer, mas as mudanças climáticas, muitas delas ocasionadas pela ação predatória, desordenada, gananciosa e inconsequente do homem, vem a tornando, cada vez mais, comum em nosso cotidiano. E os estudiosos do meio ambiente alertam: pra frente é que vem coisa ruim!

Falando em postura humana, duas delas emergiram com a tragédia gaúcha. Uma nobre, outra vil. Uma generosa, outra mesquinha. Uma admirável, outra repugnante. Uma boa, outra má.

Primeiro, a da solidariedade. Estados, Governos, ONG´s, empresas, artistas, personalidades, pessoas do povo, todos se uniram pelo Rio Grande do Sul, inclusive o setor farmacêutico dentre este, as farmácias Santa Branca, que doaram vários tipos de medicamentos aos gaúchos. Até aqueles amigos mais sumidos do Instagram compartilharam campanhas para doações. E o Maurício de Sousa, criador da Turma da Mónica, botou o fétido Cascão na água, levando, simbolicamente, mantimentos às vítimas das enchentes.

Mas nada disso afetou a marca mais genuína do brasileiro: a caridade, a solidariedade. Desde a época das rifas de papel almaço, a gente já era campeão mundial de beneficência. Imagina agora, com a invenção do pix e da vaquinha virtual. Ajudar sempre foi o nosso verbo preferido.

E que se lixe a politicagem de Mínions e Petralhas, e estes precisam aprender com o verdadeiro povo deste país!

É o Cascão que nos representa! n