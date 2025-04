A essência que habita o invisível

Foto: DIVULGAÇÃO Visita à Boticário, em, Camaçari

Há viagens que nos conduzem a destinos e outras que nos levam a descobertas. Estar no Grupo Boticário, em Camaçari, foi um pouco das duas coisas. Uma jornada até a Bahia e, sobretudo, um mergulho delicado no mundo invisível das essências — onde a arte e a ciência se encontram com a alma humana.

Logo na chegada à fábrica, a grandiosidade da estrutura se impõe: um templo moderno de inovação e sustentabilidade. Mas há algo mais do que tecnologia no ar — há poesia em suspensão, pairando entre os corredores de vidro e aço. Fomos recebidos com entusiasmo, e ali começou o encantamento.

Na primeira etapa, o coordenador de visitas Kauê nos ensinou mais do que fórmulas. Ele nos deu contexto, história, ancestralidade. Aprendi que o perfume — do latim per fumum, “através da fumaça” — era, nas suas origens, um elo entre o terreno e o divino. Usado em rituais sagrados, carregava preces no vapor perfumado que subia aos céus. Um símbolo de intenção, de presença, de oferenda.

A aula seguiu e fomos apresentados à pirâmide olfativa — as notas de saída, de corpo e de fundo. Aprendi que o perfume, como a vida, se revela em camadas: há o impacto inicial, a essência que sustenta e o rastro que permanece. E mais: cada uma delas pode despertar lembranças adormecidas ou emoções que sequer sabíamos nomear.

E então veio o momento mágico: criar meu próprio perfume. Como um alquimista moderno, entre frascos e pipetas, fui compondo não apenas uma fragrância, mas uma representação simbólica de mim mesmo. Escolhi um toque cítrico para refletir minha leveza, dosando o jasmim como memória afetiva e guardando no patchouli a base forte das minhas raízes.

Na etiqueta final, escrevi: #EuQueFiz. Mas, para além da autoria, havia ali um sentido de pertencimento, de transformação. Aquele frasco carregava mais que um líquido aromático — continha um capítulo da minha história.

Durante a visita, me veio à mente Miguel Krigsner, fundador do Grupo Boticário, que também é farmacêutico como eu. Um visionário que entendeu que a beleza é uma extensão do cuidado. Ele deu ao mercado mais do que produtos: deu identidade, emoção, dignidade. Mostrou que farmácia não é só ciência — é também sensibilidade.

O Grupo Boticário, que nasceu pequeno em uma farmácia de Curitiba, hoje alcança o mundo. Mas não perdeu o toque humano. Essa é sua maior alquimia: transformar a química dos elementos na química das relações.

Voltei da visita com um frasco no bolso, é verdade.

Mas o que levo no peito é ainda mais valioso:

A certeza de que há perfumes que não se vendem.

Eles se criam. Se sentem. Se tornam parte de quem somos.