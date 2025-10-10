O Eco do Partenon

Foto: Angelos Tzortzinis / AFP Curador segura um dos fragmentos do Paternon devolvidos pelo Vaticano à Grécia

Entre as colunas da história, o som do tempo ainda nos chama à responsabilidade. Caminhar entre as colunas do Partenon é como atravessar o tempo. Cada pedra guarda um silêncio antigo, um sussurro de filósofos que ousaram imaginar que o poder poderia pertencer a todos, e não apenas a poucos. Lá, sob o sol de Atenas, a palavra democracia nasceu não como discurso, mas como uma promessa — de que a voz de cada cidadão teria peso, e que o bem comum seria mais forte que os caprichos do poder.

Enquanto eu observava aquele templo imenso, em ruínas, percebi que talvez seja esse o símbolo mais verdadeiro da democracia: uma obra inacabada, sustentada por colunas que resistem ao tempo, mas que precisam ser restauradas geração após geração.

A democracia é isso — um edifício vivo, que desaba se o povo se ausenta da reconstrução. Os gregos antigos entendiam que a liberdade exige presença. Eles se reuniam na ágora para debater, votar, discordar. Era ali, no calor do diálogo, que o destino da cidade se moldava. Hoje, nós temos redes, parlamentos, ruas e urnas. Mas, muitas vezes, preferimos o silêncio à participação, a crítica à construção, o julgamento fácil à responsabilidade compartilhada.

E então, reclamamos das rachaduras nas colunas, esquecendo que o templo pertence a todos nós. A democracia brasileira, jovem e vibrante, ainda busca solidez. Ela tropeça nos mesmos desafios de Atenas: o egoísmo travestido de opinião, o populismo sedutor, a desinformação que corrói a verdade.

Mas o verdadeiro risco não está nos discursos inflamados, e sim na apatia do cidadão comum, que terceiriza o poder e abdica do dever de zelar por ele. Não há democracia madura sem o exercício cotidiano da cidadania.

Os pilares que sustentam essa construção não são de mármore: são de ética, empatia e coragem. Ética para escolher o certo mesmo quando ninguém observa. Empatia para ouvir o outro, ainda que pense diferente. Coragem para agir — não com palavras inflamadas, mas com atitudes que iluminam o entorno: votar com consciência, cobrar com respeito, servir com propósito, educar pelo exemplo.

Talvez o maior aprendizado que o Partenon oferece não esteja em suas colunas, mas em suas sombras. Elas lembram que toda luz precisa de vigilância. Que a democracia não se herda — se cultiva.

E que a liberdade não é um dom, é uma construção diária, feita de pequenas escolhas e grandes silêncios rompidos. Enquanto o vento de Atenas soprava entre aquelas ruínas, senti que a democracia não é uma herança grega — é um compromisso humano. E que, no Brasil, ela florescerá de verdade quando cada cidadão compreender que a pátria não é o Estado, nem o governo, nem o partido. A pátria é cada gesto que sustenta o bem comum.



