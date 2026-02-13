"Quando a cidade volta para o Centro"

Foto: CMFor/divulgação Maquete 3D ilustrativa do projeto da sede da nova Câmara Municipal de Fortaleza, no local do antigo Mucuripe Club

Há decisões urbanas que parecem técnicas, quase burocráticas: mudar um prédio de lugar, transferir uma sede, redesenhar um endereço no mapa. Mas Fortaleza sabe — e quem anda por suas ruas também — que endereços não são apenas coordenadas. Endereços são símbolos. São ímãs de gente, de atenção, de futuro.

A ideia de levar a Câmara Municipal para o Centro não nasceu ontem. Ela vem de longe, como essas sementes que alguém planta sem plateia e que, por anos, ficam sob a terra, esperando a estação certa. E foi justamente a CDL de Fortaleza quem assumiu o papel de jardineira nesse processo: reacendeu o debate, articulou bastidores, costurou pontes, liderou conversas. Não foi coadjuvante — foi protagonista. E sua visão sempre foi clara: o Centro não é passado — é potência adormecida, é parte mais pulsante de uma cidade.

O Centro, esse velho coração da cidade, tem vivido como quem respira curto. Ainda pulsa, mas entre cicatrizes: portas precisando serem abertas, calçadas mais vazias, medo circulando junto com a pressa. E, no entanto, basta passar por certas ruas em horários certos para ver: ele ainda sabe ser vivo. O problema não é falta de alma. É falta de fluxo. Falta de presença. Falta de uma decisão que diga: “aqui importa, vamos somar forças”.

Quando uma instituição pública muda de endereço, ela arrasta um mundo atrás: servidores, reuniões, imprensa, serviços, agendas, gente procurando, gente esperando, gente passando. A cidade aprende rápido: onde há rotina, há vida. Onde há vida, há comércio. Onde há comércio, há olhos. E onde há olhos, a segurança torna-se presente e vira consequência.

Por isso, quando lideranças políticas e empresariais se reúnem para defender essa mudança — como fizeram o Prefeito, o Presidente da Câmara e a CDL Fortaleza — não é só sobre tijolo e concreto. É sobre reposicionar o olhar. É sobre devolver centralidade ao que a própria palavra já anuncia: o Centro não nasceu para ser periferia da atenção.

Há quem tema que seja apenas um gesto de vitrine. Eu também aprendi a desconfiar de gestos. Já vi projetos virarem placas; já vi discursos virarem poeira. Mas há diferença entre maquiagem e cirurgia. Maquiagem esconde. Cirurgia reorganiza. E o Centro não precisa de enfeite: precisa de estrutura, de circulação, de compromisso diário — desses que não cabem numa coletiva, mas mudam um bairro na prática e temos visto isto.

Imagino a Câmara no Centro como um farol que não resolve o mar, mas muda a navegação. Não apaga todas as sombras, mas impede que a cidade aceite a escuridão como normal. Um prédio só não salva uma região — mas pode inaugurar um efeito dominó de presença, investimento e dignidade.

No fundo, a pergunta é simples e corajosa: a cidade quer que seu coração volte a bater forte? Se quiser, terá que colocar ali não só um prédio, mas um pacto. Porque Centro não se recupera com saudade — se recupera com escolhas.

E talvez o maior ensinamento disso tudo seja este: quando a gente decide ocupar o que importa, a vida volta a circular. Primeiro nos passos. Depois nas portas abertas. E, por fim, na esperança — essa velha comerciante do impossível, que sempre sabe reconhecer quando o futuro resolve, enfim, passar pelo Centro.

