Prince of Persia e a volta de um clássico que nunca deveria ter partido

Foto: Ubisoft | Divulgação Novo jogo da franquia Prince of Persia resgata com sucesso um classico dos games

.

A Ubisoft, desenvolvedora francesa que comprou os direitos de publicação de Prince Of Persia e foi responsável pelo primeiro grande "reboot" da franquia, há pouco mais de 20 anos, trás agora uma versão mais próxima do conceito original do jogo de 1989, porém adicionando a receita todos os recursos visuais, jogabilidade e level design caracteristicos de games mais recentes.

Em Prince of Persia: The Lost Crown, lançado oficialmente em 18 de janeiro deste ano, a desenvolvedora abandona a visão em 3D - característica marcante de outros jogos da franquia como The Sands of Time ou The Warrior Within - e acerta em cheio ao apostar em uma visão 2.5D, trazendo ainda elementos de Metroidvania e Roguelite ou seja, ao morrer, seu personagem retorna ao último checkpoint mantendo as melhorias conquistadas porém tendo que passar novamente por toda a horda de inimigos.

No MetaCritic, o site que mede o score de jogos baseados em avaliações da crítica especializada e de usuários comuns - e que é utilizado como referência pelos gamers e a industria - Prince Of Persia: The Lost Crown obteve uma alta pontuação nas avaliações tanto da critica especializada como nas de usuários comuns, alcancando respectivamente 86 e 90 pontos.

Pude testar o jogo por algumas horas, jogando nas quatro dificuldades possíveis e me sinto seguro para dizer que minhas primeiras impressões do game foram excelentes. A história é simples e clichê até, mas de fácil absorção e envolvimento, principalmente se você já jogou os outros jogos da franquia e fica lá tentando catar referencias a "lore" da franquia.

A jogabilidade é bem fluida e os comandos são fáceis, mesmo para quem vai jogar com mouse e teclado - a única dificuldade que tive foi ter que apertar a tecla "Ctrl" para fazer o parry em alguns ataques, mas acredito que seja apenas falta de costume ou minhas mãos que são pequenas mesmo, rsrsrs - Já no Joystick a coisa é mais intuitiva.

Os cenários são bonitos e graficamente agradáveis. A dificuldade é equilibrada de acordo com o nível de habilidade escolhido. Para aqueles que só querem aproveitar a história sem passar muita raiva, o modo “Iniciante” traz um equilíbrio entre curtir a campanha e ter desafios mínimos.

Já a dificuldade “Guerreiro” é equivalente a jogar no normal, o padrão em que o game foi pensado pelos desenvolvedores. Outras duas dificuldades estão disponiveis: “Herói” e “Imortal” e são ideais para jogadores mais habilidosos e experientes que buscam se testar em desafios mais extremos. Aqui, posso dizer que sofri bastante nelas, mas o jogo é tão agradável que nem me importei de repetir e repetir e repetir…

The Lost Crown é dublado originalmente em inglês com legendas e menus em português/BR porém peca por não trazer também a dublagem em nosso idioma, algo que considero inaceitável nos dias de hoje, principalmente vindo de uma desenvolvedora do porte da Ubisoft e considerando o peso e tamanho gigantesco do mercado de games brasileiro. Mesmo assim vale dizer que há uma dublagem no idioma Persa, com legendas em português, o que é no mínimo curioso e interessante de ver.

A trilha sonora é bem ambientada e traz um pouco da nostalgia dos games anteriores da franquia. Os chefões de fase trazem um equilíbrio de dificuldade e alta taxa de repetição, além daquele gostinho de realização quando você passa dele e segue para os próximos desafios.

No geral, curti muito voltar para o universo de Prince Of Persia. O que não curti foi o preço salgado de R$ 239 reais para a versão digital padrão nos consoles e R$ 209 na versão digital padrão para PC. Caso opte pelas versões mais completas, que trazem itens cosméticos e guias especiais, os valores ficam ainda mais altos. Muito caro para o que o jogo entrega, se comparado a outros títulos da própria desenvolvedora, como Assassin´s Creed, que custam quase o mesmo valor mas entregam muito mais conteúdo.

Uma alternativa para aqueles que só querem finalizar a história e não querem pagar o valor cheio é assinar um mês do plano Ubisoft+ por cerca de R$ 60 reais e ter acesso ao jogo por 30 dias, tempo suficiente para concluir a história e ainda curtir outros títulos do catálogo da Ubi.

Para aqueles que querem experimentar antes de comprar, há uma versão demonstração disponível para download em todas as plataformas. Prince of Persia: The Lost Crown está disponivel para as plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X.