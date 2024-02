E essa Nintendo Direct hein?

Foto: Nintendo | Divulgação Nintendo Direct Partners Showcase apresentou os próximos lançamentos de 2024 desenvolvidos por parceiros

.

Nesta terça-feira, 21 de fevereiro de 2024, foi ao ar a Nintendo Direct Partners Showcase, evento focado em apresentar jogos e outras novidades produzidas por estúdios e desenvolvedoras parceiras da Nintendo. O evento trouxe à luz do dia os próximos lançamentos para o console Switch. Ou seja, nada de grandes franquias exclusivas ou proprietárias da marca.

Com cerca de 25 minutos, o evento trouxe pouco ou quase nenhum grande destaque, além de vários outros títulos que são puramente “mais do mesmo”. Ao todo, foram apresentados cerca de trinta jogos, alguns deles já disponíveis para compra, outros com datas estimadas de estreia e outros tantos sem data definida no calendário 2024.

O game que mais me chamou a atenção, nesta Nintendo Direct, foi Ender Magnolia: Bloom in The Mist, um jogo em plataforma 2D com aquela jogabilidade no estilo metroidvania, ambientação sombria e trilha envolvente. Confesso que jogos assim ganham minha simpatia imediata afinal, "um metroidvania a mais nunca é demais! Infelizmente a Nintendo não divulgou a data de estreia desse jogo, limitando-se a dizer apenas que seria ainda em 2024.

Destaco ainda o retorno de dois títulos conhecidos e que foram reformulados para as novas audiências: Monster Hunter Stories, da Capcom - que retorna reestilizado em 3D e totalmente dublado em inglês - e Epic Mickey: Rebrushed, da Disney, que resgata este clássico do Nintendo Wii e o apresenta as novas gerações.

Outro que vale destacar é World of Goo 2, sequência do divertido e viciante World of Goo, trazendo novas fases e novas possibilidades de se amontoar, se dividir e se dissolver ao longo dos diversos cenários. Completam ainda a lista de destaques os jogos, Shin Megami TenseI V: Vengeance, com varias horas de conteudo para os fãs da série e Another Crab´s Treasure, um Soulslike fofinho onde você joga com um caranguejinho sem casca que se aventura em batalhas contra chefões no fundo do mar, afim de conquistar uma nova casca para si.

Outro destaque foi Endless Ocean Luminous, onde o jogador é um mergulhador e pode ficar horas e horas explorando as profundezas do oceano, descobrindo locais e interagindo com as mais de quinhentas espécies marinhas existentes. O jogo possibilita ainda interagir com outros 30 jogadores, de forma online, e juntos explorarem novas áreas e compartilhar descobertas. E encerrando os jogos que me chamaram a atenção destaco, por pura nostalgia, o jogo Contra: Operation Galuga. Se você não curte algum título da franquia Contra, é porque já morreu por dentro!

Já para o serviço Nintendo Switch Online, cinco clássicos da desenvolvedora RARE, foram adicionados ao catálogo, foram eles: Snake Rattle ‘N’ Roll, R.C. Pro-Am, Battletoads in BattleManiacs, Killer Instinct e Blast Corps. Com exceção de Battletoads e Killer Instinct, achei os outros titulos dispensáveis.

E... foi isso! Evento bem morno, com nada que te fizesse pular da cadeira ou correr para a Nintendo eShop e reservar algo. Vale lembrar que alguns dos jogos contam com versões de demonstração disponíveis para você baixar e testar, para ver se curte, e não gastar seu rico dinheirinho em vão.



Confira a lista completa dos jogos apresentados

Suika Game Multiplayer Mode Expansion Pack

Já disponível

Penny´s Big Breakaway

Já disponível

Pocket Card Jockey: Ride On

Já disponível

Pentiment

Data de estreia: 22 de fevereiro

Snufkin: Melody of Moominvalley

Data de estreia: 7 de março

Pre-order disponível a partir de hoje

Contra: Operation Galuga

Data de estreia: 12 de março

Pre-order e demo disponível

Kingdom Come Deliverance - Royal Edition

Data de estreia: 15 de março

Pre-order disponível a partir de hoje

South Park: Snow Day

Data de estreia: 26 de março

Pepper Grinder

Data de estreia: 28 de março

Grounded

Data de estreia: 16 de abril

Tales of Kenzera: ZAU

Data de estreia: 23 de abril

Pre-order disponível a partir de hoje

Another Crab’s Treasure

Data de estreia: 25 de abril

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board

Data de estreia: 26 de abril

Endless Ocean Luminous

Data de estreia: 2 de maio

Pre-order a partir de hoje

World of Goo 2

Data de estreia: 23 de maio

Exclusivo para Switch

Shin Megami Tensei V: Vengeance

Data de estreia: 21 de junho

Super Monkey Ball Banana Rumble

Data de estreia: 25 de junho

Pre-order disponível a partir de hoje

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

Data de estreia: 10 de outubro

Arranger: A Role-Puzzle Adventure

Data de estreia: Verão de 2024

Monster Hunter Stories - Capcom

Data de estreia: Verão de 2024

Unicorn Overlord

Data de estreia: Sem data definida

Ender Magnolia - Bloom in The Mist

Data de estreia: Sem data definida

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Data de estreia: Sem data definida

Star Wars: Battlefront Classic Collection

Data de estreia: Pre-Order na eShop

Sword Art Online: Fractured Daydream

Data de estreia: Sem data definida

Gundam Breaker 4

Data de estreia: Sem data definida