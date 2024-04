Homem é preso por modificar arquivos de salvamento do jogo Pokémon Violet

Foto: Nintendo | Divulgação Homem é preso por adulterar e comercializar dados de save do jogo Pokémon Violet

.

Imagina ser pego pela polícia japonesa por mexer nos saves de um jogo eletrônico. Isso, por si só, na terra do sol nascente já seria uma infração grave, de acordo com a lei de prevenção à concorrência desleal japonesa. Agora imagine que o jogo modificado foi da franquia Pokémon, da poderosa e impiedosa Nintendo.

Pois é, foi exatamente isso que aconteceu quando um homem de 36 anos foi preso por vender na internet arquivos de “Saves” modificados do jogo Pokémon Violet.

O homem foi pego com a boca na botija em 9 de abril, depois que uma investigação da patrulha cibernética da polícia japonesa encontrou evidências de que o homem se valia de “ferramentas especiais” para modificar os arquivos de salvamento do jogo e alterar movimentos dos personagens.

O espertinho não estava só modificando dados de qualquer Pokémon. Ah não, ele estava aceitando encomendas personalizadas para Pokémons raros, além de vender pacotes com varios outros personagens do jogo. Segundo a investigação, as comercializações teriam ocorrido entre dezembro de 2022 a março de 2023, cobrando US$ 84,00 dólares por arquivo, cerca de R$ 430,00 reais em conversão direta na data em que escrevo a coluna. Ao ser confrontado pelos policiais, alegou que só estaria tentando “ganhar a vida”. Porém segundo a lei japonesa, ele poderá pegar até cinco anos de prisão ou pagar uma multa de cerca de R$ 166 mil reais. Uau!

E essa não é a primeira vez que os bandidos tentam se dar bem com algo relacionado a Pokémon. Quem lembra daquele roubo maluco de cartas de Pokémon em 2021? Onde um indivíduo tentou descer um prédio de seis andares, de rapel, e roubar um monte de cartas e dinheiro de uma loja em Tóquio. Ou em 2022, quando houve uma série de roubos de Pokémon em Tóquio, com os ladrões levando mais de US$ 60.000 dólares em cartas.

Com todos os casos envolvendo a Nintendo e sua política contra trapaças, anti-pirataria, altamente protecionista em relação ao direito de imagem e propriedade intelectual de seus jogos, com vários e vários casos de processos milionários movidos pela empresa mundo afora, é de se admirar que alguém do Japão, onde fica a sede da empresa, tenha coragem suficiente de se arriscar dentro da próprio país sede.



Parece que a febre Pokémon, em alguns casos, aflora o pior das pessoas! Ainda bem que nunca tive lá muito gosto pelos jogos da franquia. Ufa!