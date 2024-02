Anatomia da Verdade

Foto: Acervo Pessoal Nagibe de Melo Jorge Neto, juiz federal, escritor, professor da UniChristus

O cinema francês invadiu a América. Anatomia de uma queda concorre ao Oscar 2024 em cinco categorias, dentre elas melhor filme, melhor roteiro original e melhor direção, com Justine Triet, a única mulher indicada na categoria. O filme já venceu a Palma de Ouro de melhor filme, melhor direção e atriz, no Festival de Cannes e levou dois globos de ouro, melhor roteiro e melhor filme estrangeiro. Sintonia rara entre as maiores premiações do cinema americano e europeu.

Não é um filme de tribunal, tout court. Eis aí sua graça e profundidade. Talvez seja, essencialmente, um filme sobre a verdade, essa maltratada das gentes. Sim, desconfio muito dos donos da verdade. As redes sociais estão cheias deles e parece que estamos cada vez mais longe dela. Talvez porque a verdade não seja um ponto fixo, mas um alvo móvel, para atingi-lo precisamos do mesmo elevado grau de destreza e sabedoria.

A verdade tem muitas facetas, é impossível abarcar-lhe inteiramente, muito menos tomar posse dela. Para se revelar, precisa ser compartilhada com respeito. O que podemos saber da subjetividade do outro? Sempre que tentamos reduzi-lo a uma verdade, resvalamos. Talvez essa seja uma trágica necessidade humana: reduzir o outro a uma ideia, ação ou qualidade, torná-lo amigo ou inimigo, nunca ele mesmo, uma complexidade tão multifacetada quanto a própria verdade.

O filme me levou a constatar uma vez mais: compreendemos muito mal a verdade nos cursos de Direito e nos tribunais brasileiros, mas também na vida pública. Na maioria das vezes, tentamos capturá-la e manipulá-la como se ela fosse uma escrava, enquanto deveríamos tentar desvelá-la com respeito como se ela fosse uma deusa.

Não se trata de abraçar a dúvida ou o relativismo para ficar em paz com isso. Ao contrário. O in dubio pro reo não pode ser usado como senha de impunidade para ricos e poderosos, como se a verdade não pudesse ser tocada em alguns casos. O número de homicídios entre nós é quase quarenta vezes maior que na França. Não é que seja difícil encontrar a verdade; por aqui, quando não a espancamos, damos as costas para ela.