100 mil empregos atingidos pelo tarifaço no Ceará
Foto de Nazareno Albuquerque
Jornalista, colunista de Economia da rádio O POVO/CBN; Coordenador de Projetos Especiais do Grupo O POVO DE COMUNICAÇÃO; Co-Autor do livro '50 Anos de Desenvolvimento Industrial do Ceará' e autor dos 'Diálogos Empresariais', dois livros reunindo depoimentos de líderes empreendedores do Estado do Ceará

Enquanto a Fiec e o Governo do Estado buscam saídas para escoar a produção no mercado interno, a CNI organiza comitiva e vai a Washington no início de setembro municiada por lobistas, importadores e escritórios de advocacia com acesso a Casa Branca
Colheita do coco em fazenda na Paraipaba. O item será incluso na lista de produtos do "tarifaço" instaurado pelo governo de Donald Trump, nos EUA (Foto: FERNANDA BARROS)
Olhando Donald Trump descer as escadas do Air Force 1, no Alaska, na tarde da última sexta-feira, 15, perguntei a mim mesmo o que levaria o presidente da maior economia do mundo a punir cerca de um milhão de trabalhadores brasileiros, que vive da pesca, com o tarifaço sobre os produtos da sua sacrificada lida em alto mar.

Mais do que isso: o tarifaço dos EUA sobre produtos brasileiros é injusto sob todos os aspectos, seja sobre o pescado, seja sobre o café, mesmo diante das atuais circunstâncias diplomáticas e políticas.

Foi com a nação do norte que aprendemos, há 200 anos, a importância da Democracia e da Liberdade.

Somente do Ceará, o tarifaço afeta perto de 100 mil empregos diretos, segundo o presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante.

Uma estrutura de produção precária, com 6.000 embarcações sem grandes tecnologias, que ainda navega sob a orientação das estrelas, como seus ancestrais, mas de olho no Atlântico norte, para o mercado que há mais de 70 anos compra seus produtos.

Nos próximos dias 3 e 4 de setembro uma comitiva articulada pela Confederação Nacional das Indústrias vai retomar negociações com seus clientes importadores, desta vez contando com fortes escritórios de advocacia e de lobbies sediados em Washington e com acesso a Casa Branca. É como pode dar certo.

Na cesta de negociação estarão também produtos cearenses: pescados, frutas, calçados, sucos, mel de abelha, cera de carnaúba. E chapas de aço.

Até lá, não há sinais de mudança nesse péssimo ambiente de negócios azedado pela política, que impactou em R$ 2,7 bilhões na nossa frágil pauta de exportações.

