100 mil empregos atingidos pelo tarifaço no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS Colheita do coco em fazenda na Paraipaba. O item será incluso na lista de produtos do "tarifaço" instaurado pelo governo de Donald Trump, nos EUA

Olhando Donald Trump descer as escadas do Air Force 1, no Alaska, na tarde da última sexta-feira, 15, perguntei a mim mesmo o que levaria o presidente da maior economia do mundo a punir cerca de um milhão de trabalhadores brasileiros, que vive da pesca, com o tarifaço sobre os produtos da sua sacrificada lida em alto mar.

Mais do que isso: o tarifaço dos EUA sobre produtos brasileiros é injusto sob todos os aspectos, seja sobre o pescado, seja sobre o café, mesmo diante das atuais circunstâncias diplomáticas e políticas.

Foi com a nação do norte que aprendemos, há 200 anos, a importância da Democracia e da Liberdade.

Somente do Ceará, o tarifaço afeta perto de 100 mil empregos diretos, segundo o presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante.

Uma estrutura de produção precária, com 6.000 embarcações sem grandes tecnologias, que ainda navega sob a orientação das estrelas, como seus ancestrais, mas de olho no Atlântico norte, para o mercado que há mais de 70 anos compra seus produtos.

Nos próximos dias 3 e 4 de setembro uma comitiva articulada pela Confederação Nacional das Indústrias vai retomar negociações com seus clientes importadores, desta vez contando com fortes escritórios de advocacia e de lobbies sediados em Washington e com acesso a Casa Branca. É como pode dar certo.

Na cesta de negociação estarão também produtos cearenses: pescados, frutas, calçados, sucos, mel de abelha, cera de carnaúba. E chapas de aço.

Até lá, não há sinais de mudança nesse péssimo ambiente de negócios azedado pela política, que impactou em R$ 2,7 bilhões na nossa frágil pauta de exportações.