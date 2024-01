De volta ao futuro, pelas lentes do passado

Foto: Divulgação Professor José Ferreira Nunes

O início de um ano novo normalmente provoca sensações de recomeço e novos projetos. É um momento em que se refazem orçamentos e se estabelecem prioridades, mas é importante olhar para trás. Nesse exercício, descobri recentemente o hobonichi, um tipo de diário japonês. No Brasil, ele tem sido adaptado e utilizado como um planner fofo, cheio de recortes e adesivos; no Japão, porém, ele é diferente: trata-se de um objeto de luxo para muitos, onde um diário se abre em um intervalo de cinco em cinco anos, sempre no mesmo dia.

O hobonichi oferece um caminho não apenas para o registro da nossa existência; ele pode ser utilizado também como uma forma de filtro para uma reflexão mais profunda. Por exemplo: o que fizemos, neste exato dia, há cinco anos? Quais as prioridades daquela época? Quais eram os problemas geradores de ansiedade? O que era importante?

O distanciamento do tempo gera uma nova forma de percepção sobre os fatos. Confesso que tentei várias vezes fazer um diário e fui flagrada por pessoas cujo acesso a ele não era permitido. Desde então, fiquei receosa de quem poderia ler meus rabiscos, mas a ideia do hobonichi me seduziu e fui fazer uma pesquisa sobre o que era considerado importante naquele 15 de janeiro de 2019.

Há cinco anos…

Não vou contar aqui minhas angústias e prazeres, nem o que eu estava fazendo há cinco anos; pretendo apenas rememorar alguns assuntos considerados importantes nas manchetes dos jornais àquela época. Na área internacional, a grande questão era o Brexit; o impasse referente à saída do Reino Unido da União Europeia era tratado com preocupação, e suas consequências eram temidas. Cinco anos depois e com todos os solavancos provocados pela pandemia, por guerras e outras questões, a Europa tenta digerir os impactos da decisão na sua economia e Londres voltou a mostrar resultados surpreendentes na área turística, com um maior fluxo de visitantes árabes. Até onde tive condição de pesquisar, acho que ninguém tinha previsto isso.

No Brasil, na área econômica, as pautas giravam em torno da reforma da previdência e da fábrica de crises do governo Bolsonaro. Um dos fatos curiosos era a repercussão do discurso do então chanceler Ernesto Araújo, em sua posse, que ainda ressoava: "Vamos ler menos The New York Times, e mais José de Alencar e Gonçalves Dias. Vamos escutar menos a CNN e mais Raul Seixas", conclamava ele, ressaltando os riscos do que considerava uma "piscina sem água": a aldeia global.

O discurso do chanceler não conseguiu sucesso. O tempo mostrou, mais uma vez, a importância do acompanhamento dos movimentos dos países vizinhos dentro da complexidade da aldeia global - cujas águas, por sinal, não são nada rasas, com repercussões em várias camadas do pensamento e das ações sociais e econômicas.

Educação e tecnologia

Na verdade, um dos discursos mais reforçados ao longo do tempo é sobre a necessidade de educação, investimentos e valorização dos professores. Apesar disso, as ações ainda precisam se concretizar. Um exemplo é o do professor José Ferreira Nunes, cujas vivências científicas já conseguiram reconhecimento de instituições de pesquisa internacionais.

O pesquisador conseguiu registrar patentes de produtos como pomadas e suplementos alimentares produzidos à base de água de coco e leite de cabra, mas ainda precisa de incentivos para a produção em escala. Ou seja: eis o momento para apoiar quem pensa e produz.

Feliz 2024!