Paolla e Yasmim, fora do padrão?!?

Foto: Aurélio Alves/O POVO Neila Fontenele, jornalista do O POVO

Quem imaginaria ver a atriz Paolla Oliveira, considerada referência em beleza feminina, como alvo de críticas sobre o seu corpo? Ou ouvir comentários maldosos sobre Yasmin Brunet e não se constranger?

O debate nas redes sociais sobre a boa ou má forma dos corpos dessas famosas mostra o tamanho da fragilidade sobre os conceitos levados em conta quando o assunto é beleza. Esta semana, tais discussões ganharam força, por conta da entrevista de Paolla Oliveira ao Fantástico, na TV Globo, na qual ela fala: "Não me deixam em paz!". Para completar, a beleza de Yasmin Brunet também foi alvo de comentários a respeito da forma física e suas práticas alimentares...

Independente do fato de se estar gorda ou magra, mais velha ou mais cuidada, o fato preocupante é o machismo dos comentários. Ou seja: o reforço da ideia do corpo feminino como objeto, alvo de apreciação ou de depreciação. Não há nenhuma novidade nisso, principalmente para quem vive através dessa seleção de corpos considerados ideias; mas, nos últimos anos, com as redes sociais, as cobranças para uma adequação a padrões estéticos, atrelados a um corpo quase sempre jovem e magro, se aceleraram e se tornaram, para muitas pessoas, quase insuportáveis.

A indústria milionária da "beleza" gera seus influenciadores e também seus vilões: as hordas de seguidores capazes de amar e odiar com a mesma intensidade. Paolla teve a coragem de encarar o debate e colocar em xeque o uso de retoques em fotos e filtros, capazes de criar um distanciamento em relação à realidade. Também mostrou o sofrimento provocado por esses mecanismos de controle social.

Neste caso, apesar dos comentários infelizes, é uma oportunidade para pensar sobre a criação de padrões de corpos. Não é preciso nem falar sobre a onda de adoecimento provocada pela proliferação dessas práticas, mas pensar na humanidade: seguimos um ciclo da vida e que nos leva a passar pela infância, adolescência, vida adulta e velhice, com direito a muitas transformações. Portanto, viva a vida!

Detalhe: Paolla e Yasmin continuam lindas!