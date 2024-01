O futurismo está chegando ao Ceará?

Foto: Divulgação ROSA Alegria é futurista

Em um mundo de transformações profundas, uma nova profissão começa a despontar no mercado: a de futurista. Ou seja, um estudioso das transformações, capaz de perceber e contribuir com inovações, chamado também de "designer de futuro". O futurismo (também denominado "Foresight estratégico") tem se transformado em uma disciplina arrojada e de vanguarda para planejar a longo prazo. Esta semana, a futurista Rosa Alegria esteve em Fortaleza falando sobre o assunto na Federação das Indústrias do Ceará. Rosa é pioneira neste segmento, com trabalhos desenvolvidos na área há mais de 20 anos.

Um dos diferenciais do Futurismo é o uso de uma visão complexa e sistêmica, para pensar o ambiente e as possibilidades de inovação. No caso das indústrias, essa é uma questão atrelada ao prolongamento da sua sobrevivência. "A indústria com inovações tem o poder de criar soluções para os problemas da sociedade e gerar desenvolvimento econômico. A indústria preparada para o futuro cria novos mercados", reforça ela.

Pela lupa de Rosa Alegria, ainda é muito raro ter lideranças preparadas para o futuro, principalmente diante da velocidade das mudanças. "É preciso uma visão clara de metas e de objetivos para olhar as mudanças com um compromisso não só com o aspecto econômico, mas também com a sociedade e os desafios do meio ambiente".

Diante desses movimentos, certamente é fundamental um investimento consistente em educação. Esta semana, o Ceará marcou pontos positivos nessa área, capazes de superar posicionamentos ligados à política.

ITA: ponto para o Ceará

O empresário Beto Studart, por exemplo, que no passado chegou a divulgar vídeos nas redes sociais com o rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro e com a gravação da palavra "mito" em uma peixeira, em entrevista à Rádio O POVO/CBN, reconheceu o gol marcado pelo ministro Camilo Santana com o lançamento da pedra fundamental do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará.

"O futuro depende do conhecimento. Esse momento é positivo em função do momento político. O meu olhar é de otimismo com o pé no chão", acrescenta. O empresário considera o ministro Camilo um bom exemplo de convergência dessa política.

"Como governador, ele se destacou no seu empreendedorismo, sempre consultou os empresários. Ele dará continuidade ao que compreendeu e o ITA está nas mãos dele e nas mãos do presidente Lula, e eles vão consolidar o sonho".

E vale o conselho: "o movimento extremado não é construtivo. A hora de se manifestar é nas eleições", concluiu ele.

Transnordestina: R$ 811 milhões

As obras da Transnordestina ganham nova etapa. O diretor-presidente da Transnordestina Logística S.A. (TLSA), Tufi Daher Filho, informa que, com a liberação de R$ 811 milhões, referentes ao empréstimo contraído pela Transnordestina junto à Sudene e ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), estão sendo contratados os lotes quatro, cinco e seis, que equivalem a 151 quilômetros. Cada lote representa cerca de 800 empregos diretos. Daher também participou do Guia Econômico da Rádio O POVO/CBN.

O prazo para a conclusão da obra pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é até meados de 2027 mas, por motivos óbvios, o esforço é para terminar até metade de 2026. Somente este ano, os contratos representam o emprego de 8 mil trabalhadores na obra.

Leia mais De volta ao futuro, pelas lentes do passado

Paolla e Yasmim, fora do padrão?!?

Cidades precisam de plano de ação climática Sobre o assunto De volta ao futuro, pelas lentes do passado

Paolla e Yasmim, fora do padrão?!?

Cidades precisam de plano de ação climática