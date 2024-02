Empresa apresenta propostas para os 50+

Foto: divulgação Tereza Furtado e Mário Moura, da Senium Longevidade Saudável

Você já pensou em se preparar para a velhice? Imaginou como seria a sua casa e o tipo de apoio que pode precisar? Fantasiou as calçadas, as ruas, os supermercados, a vizinhança?

Todas essas questões são desafios e oportunidades para o poder público e para todos com projeção de uma vida mais longa. De olho nesses mercados, algumas startups começaram a lançar produtos educativos direcionados ao público 50+, a fim de que essas pessoas se preparem para os gastos do processo de envelhecimento.

Uma dessas empresas é a Senium Longevidade Saudável, voltada para o segmento de impacto social. Criada pelos executivos Tereza Furtado e Mário Moura, ambos com experiência nas áreas de recursos humanos e financeira, a startup trabalha no campo educacional e de planejamento visando o público maduro, que não está sendo atendido em suas necessidades. A proposta é de desenvolvimento de boas práticas em programas de Diversidade e Inclusão Etária.

Tereza conta que sentiu na própria pele o preconceito e resolveu criar propostas de mudança de postura, contribuindo para a recondução de pessoas com mais de 50 anos ao mercado de trabalho. "O Brasil amadureceu, e hoje 27% dos brasileiros têm mais de 50 anos". Apesar dos números, ela reforça que os profissionais maduros representam apenas de 3 a 5% dos empregados nas empresas, segundo o IBGE. Razões para isso? Tereza não tem dúvida: "Um dos principais motivos é o etarismo".

A Senium propõe uma jornada de experiências educacionais (cursos, mentorias, eventos, orientação profissional, rodas de conversa) baseadas em quatro pilares: planejando da saúde financeira (uma preparação que vai além da aposentadoria); transição de carreira; empreendedorismo; e educação financeira. Outros pontos são a inclusão e a conexão com o mundo digital, a empregabilidade (cadastro de currículo na plataforma), e o estilo e a qualidade de vida (encontros, viagens, visitas guiadas, etc).

Portanto, eis um mercado aberto a novas invenções e recriações.

"Lego" na construção civil

O impacto das mudanças etárias já é sentido na construção civil. O empresário Joaquim Caracas ressalta o processo de envelhecimento dos funcionários do setor. "No momento, falta mão de obra, e a idade média do profissional da construção (carpinteiro, ferreiro, pedreiro) é de 46 anos". Diante disso, o empresário explica que os processos nas estruturas de concreto estão sendo revistos, bem como sendo criadas inovações, como a produção de espécies de peças de Lego para facilitar a montagem das obras e o trabalho em geral. "Nos baseamos no óbvio", ressalta o empresário, que esteve na semana passada no Guia Econômico da Rádio O POVO/CBN.

Detalhe: Joaquim Caracas tem fechado contratos em todo o Brasil e agora também com Arábia Saudita, Estados Unidos e países da Europa. Para isso, tem mantido uma equipe voltada apenas para os estudos de inovação.

Mercado livre para a energia

Com o aumento do calor e a elevação do consumo de energia, há uma busca maior das empresas pelo Mercado Livre de Energia. A estimativa da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel) é de que, em 2024, cerca de 165 mil empresas deverão trocar seu fornecedor de energia elétrica. Isso já se reflete nos resultados das empresas: a Kroma Energia, por exemplo, fechou o ano de 2022 com 500 unidades consumidoras sob sua gestão.