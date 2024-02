Nordeste pode ser o espaço da indústria limpa

Foto: Divulgação ADALBERTO Maluf, secretário Nacional do Meio Ambiente Urbano e Qualidade de Vida

O Governo Federal está em alerta por conta dos eventos extremos ocorridos no País (forte calor, enchentes, deslizamento de terras, elevação de doenças tropicais e incêndios florestais). Há um plano de integração das políticas, com 19 ministérios com agendas ambientais, e uma preocupação com novos modelos de desenvolvimento propostos no Programa Nova Indústria Brasil.

O Nordeste seria o grande espaço das mudanças para a produção de energia limpa e barata. Ou seja: o palco do desenvolvimento e aperfeiçoamento dessa nova matriz energética, unindo energias solar e eólica, e a produção de hidrogênio verde. Além disso, são pensadas alternativas para a união da velha e da nova indústria em busca da geração de emprego e renda. As ações ainda são lentas diante das demandas e da velocidade das crises climáticas. Também há uma visão de que será preciso um maior envolvimento dos municípios para mudanças efetivas, e os projetos não poderão mais ficar apenas no discurso.

O secretário Nacional do Meio Ambiente Urbano e Qualidade de Vida, Adalberto Maluf, concedeu entrevista, esta semana, ao Guia Econômico da Rádio O POVO/CBN e falou sobre o assunto. Na sua avaliação, por ser nas cidades que ocorrem os efeitos das mudanças do clima, as prefeituras precisarão se preparar para novos eventos e também vislumbrar as oportunidades de melhorias. "Devem ser repensadas as maneiras de como consumimos produtos e procurar desenvolver a circularidade da economia", reforça. Para isso, seria preciso uma mudança no padrão linear de consumo (produção e descarte), e uma gestão de resíduos (um desafio cada vez maior para as cidades). Portanto, não seria a criação de uma taxa do lixo, mas de propostas integradas com o setor produtivo.

Dinheiro para inovação

Conforme lembra o secretário, infelizmente chegamos à data-limite para o fim dos lixões, constatando o aumento desses espaços e a estabilidade dos índices de reciclagem. Para tentar reverter o quadro, a ministra Marina Silva pretende a aplicação de políticas transversais.

Segundo Adalberto, 50 dos 88 programas criados pelo governo estão no Plano Plurianual do Governo (PPA) com agendas ambientais. "A Finep vai mandar as maiores chamadas da sua história, com mais de R$ 2 bilhões em investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Em 2023, essa área investiu, em um ano, mais do que o governo Bolsonaro investiu em quatro anos", acrescentou.

Montadoras de veículos

A eletromobilidade, que deveria começar pelos ônibus elétricos, por exemplo, é uma alternativa para os processos de descarbonização, mas a transição ainda é bastante lenta e complexa no Brasil. Adalberto informa que montadoras de veículos elétricos devem se instalar no Nordeste, além de investimentos nos veículos híbridos flex, com capacidade de ampliação do uso do etanol. Infelizmente, e diferentemente de Pernambuco e Bahia (que já possuem fábricas de veículos), até agora o Ceará está fora desse mercado, possuindo apenas reservas minerais que podem ser exploradas como destino para outras indústrias.

Mulheres no meio rural

Pesquisa realizada pela Embrapa mostra a participação das mulheres na pecuária. No Nordeste, 53,8% dos estabelecimentos são liderados por gestoras. Embora já fosse conhecida a relevância do trabalho feminino na agricultura e na pecuária familiar, o documento, que faz parte da coleção Mulheres Rurais do Brasil, reconhece o papel das trabalhadoras do setor para a manutenção dos sistemas agroalimentares e do desenvolvimento sustentável no campo.

Conforme o Censo Agropecuário de 2017, 947 mil mulheres são diretamente responsáveis pela gestão de estabelecimentos rurais. No Nordeste, 57% dos negócios rurais são administrados por mulheres. Apesar disso, ainda chama atenção a situação de desigualdade social, política e econômica em que essas pessoas estão inseridas.