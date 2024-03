"Trabalho líquido" e menos preocupação com boletos

Foto: Divulgação Consultor Bosco Nunes, proprietário da AISIKI e da BN Assessoria Empresarial

O choque geracional nas empresas têm se refletido em várias histórias. Nas redes sociais, vemos narrativas sobre as traições ou os estranhamentos provocados por jovens trabalhadores (ditos pertencentes à Geração Z). Uma delas é sobre a surpresa de um chefe ao chegar ao seu escritório e "flagrar" a estagiária em uma entrevista de emprego, com o intuito de migrar para outra empresa.

Essas questões talvez passem pelos valores apresentados por essa nova geração, em muitos casos, confrontando as "obviedades" de práticas anteriores. O consultor Bosco Nunes, fundador das consultorias AISIKI e BN Assessoria Empresarial, em entrevista à coluna, falou sobre os conflitos geracionais.

Nunes nos convoca a olhar para o mundo e pensar. Ou seja, atentar para a fluidez nas relações. "Tivemos a geração do intercâmbio, depois a nômade digital, e agora temos o cidadão global", acrescenta. Esses últimos seriam as pessoas capazes de trabalhar em qualquer lugar do mundo, usando tradutores simultâneos e dominando ferramentas digitais - portanto, mais uma vez, a tecnologia influencia muito as relações e a comunicação.

Claro que esses são representantes de uma classe social com acesso à educação. Alguns dos representantes desses grupos, segundo Bosco Nunes, não querem se comprometer com boletos de compras de apartamentos ou carros, nem responsabilidade com filhos, e preferem dividir imóveis com amigos ou apenas um quarto na casa dos pais, garantindo sua liberdade em não se submeter a regras empresariais.

Geração IA

"Dentro de oito a nove anos, teremos a primeira geração que nasceu em contato com a inteligência artificial". Com isso, as mudanças nos comportamentos e na cultura das empresas tendem a ser ainda maiores; e, consequentemente, os conflitos tendem a aumentar até a passagem de uma geração para outra.

Diante disso, para quem cuida da gestão, cabe dosar os anseios e as necessidades dentro das corporações. Para Bosco Nunes, a cultura empresarial torna possível a estratégia. "As empresas com melhor desempenho conseguem escutar com empatia as gerações e podem criar modelos de equipe diversos".

Se temos atualmente um jovem ansioso, clamando por mudanças dentro das empresas, há também as pessoas mais velhas, tentando sedimentar as tradicionais formas de atuação. Para Bosco Nunes, essa "economia prateada" (como ele se refere aos mais experientes) também permanece forte no mercado, cabendo aos administrados realizarem a integração dos profissionais.

Mulheres - precisamos de cotas?

Se há uma mudança rápida nas relações, provocada pelos conflitos geracionais, de outro lado os velhos embates permanecem. Um deles é a questão das diferenças salariais entre homens e mulheres, e a ocupação dos espaços formais de emprego.

Em entrevista no Papo de Mulher da Rádio O POVO/CBN, a executiva Myrian Saraiva, líder do IBEF-Mulher-Ceará, falou sobre o tema e deu sua opinião sobre a necessidade de cotas para a contratação de pessoas do sexo feminino.

A resposta veio com rapidez: "Sou contra cotas". Em relação a diferença salarial entre homens e mulheres, ela destacou que a solução seria simplesmente não aceitar. Em outras palavras: a mulher deveria pedir para sair.

Mas seria essa realmente a solução? Quantas mulheres deixariam o mercado de trabalho? As novas gerações precisam assumir também essas causas e lançar seu olhar disruptivo.

Meninas, entrem na luta!