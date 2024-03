Mulheres: do aço à oficina mecânica

Foto: AECIPP/Divulgação EVENTO em homenagem ao Dia da Mulher no Pecém

Nos últimos dias, devido à força do calendário que elegeu março como o mês da Mulher, os debates sobre equidade de gênero foram ampliados - uma discussão cada vez mais necessária para a invenção de uma sociedade mais justa.

O Pacto Global da ONU, em Nova York, promoveu na semana passada um debate sobre a situação das Mulheres, com a participação de uma delegação de 150 pessoas da Rede Brasil. Em Nova York, Ana Fontes, fundadora e CEO da Rede Mulher Empreendedora, defendeu recomendações contra algumas crueldades sociais, como a tentativa de diminuição das capacidades de desempenho feminino.

Dentre as lições, aparentemente simples, estão: "seja acolhimento para as outras"; "abra as portas para mulheres"; "dê conselhos"; "elogie genuinamente outra mulher"; "recomende mulheres para vagas e participações"; "comprem de outras mulheres". Ou seja, um discurso que passa pela criação de estratégias de novas narrativas femininas para a abertura de espaços.

No Ceará, a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) também levantou a pauta em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com o evento "Elas Brilham nas Empresas do Pecém". A secretária de Proteção Social do Estado do Ceará, Onélia Santana, abriu as discussões no Pecém, levantando o tema do desenvolvimento humano a partir da infância - um processo que passa pela nomeação das pessoas a partir da sua concepção, fato esse estudado pela ciência e comprovado por estudos em diversas universidades.

No caso das mulheres, cujos espaços, principalmente no trabalho, ainda fazem parte de uma construção social, essa é uma questão fundamental. Conforme os depoimentos apresentados na Aecipp por Márcia Sandra Roque Vieira Silva (presidente da Enel Ceará), Gisele Sestren (gerente de Recursos Humanos da ArcelorMittal Pecém) e Luciane Mello (gerente executiva de DHO e Sustentabilidade da Cimento Apodi), ainda será preciso um esforço maior para se atingir a meta da ONU de 25% de mulheres em cargos de liderança até 2030.

Demanda para eletricistas

Na Enel Ceará, para a inclusão de mulheres eletricistas, turmas foram criadas para a formação de profissionais do sexo feminino. No primeiro curso, havia 40 vagas ofertadas, e 600 mulheres se inscreveram, o que mostra a demanda nessa área e a importância de abertura de espaços específicos para acolher novas profissionais.

40% das cadeiras de Conselheiras

Com ou sem cotas, os processos de inclusão de mulheres passaram a ser declarados como uma necessidade, mesmo em segmentos considerados "masculinos", como os setores de aço, cimento e energia. Em empresas de alimentos como a M. Dias Branco, com ações negociadas na B3, entretanto, as estratégias nessa área parecem mais amadurecidas: são 40% de mulheres no Conselho de Administração.

Espaço nas oficinas

Apesar dos esforços, ainda existem muitos tabus a serem quebrados: um deles é a presença de mulheres nas oficinas mecânicas - mas esses espaços também estão sendo construídos. Em Fortaleza, surgiram iniciativas como a GoLube. Dirigida pela empreendedora Inaê Evangelista, a oficina mecânica, localizada na Cidade dos Funcionários, tem formado e contratado mulheres, e vem se especializando em estratégias especiais ao público feminino. A empresa chegou a oferecer, no Dia da Mulher, até salão de beleza para quem levasse o carro para a manutenção.

Ou seja: muita gente passando do discurso para a ação.

Leia mais Na volta a gente compra, certo?

Memórias e litígios

G20 em Fortaleza: foco nos aplicativos Sobre o assunto Na volta a gente compra, certo?

Memórias e litígios

G20 em Fortaleza: foco nos aplicativos