O futuro com IA e arte

Vocês já fizeram um exercício de futurismo? Tentaram imaginar como serão as coisas daqui a 10 ou 20 anos?

Às vezes me pego nesse tipo de reflexão; fico pensando em como serão as empresas dentro de um exercício de civilidade, de diversidade e de inclusão.

Com o envelhecimento da população e o crescente aumento dos diagnósticos de autismo, TDAH, TOD e outros transtornos, imagino todo mundo trabalhando com crachás (ou chips) que tragam a identificação das suas características.

Seria provável que muitos deles pudessem vir a utilizar instrumentos da IA para conseguir um melhor resultado nas suas interações e agregar informações como níveis de cognição e de diabetes; casos de alergias a lactose, glúten e coisas do gênero.

Pessoas com deficiência física, por exemplo, talvez consigam usar exoesqueletos mais completos do que as atuais próteses e superar questões atualmente intransponíveis.

Nesse mundo imaginário, a tecnologia poderá ser uma grande aliada, com a criação de espaços mais seguros contra quedas, ajustes nos tamanhos de letras e leitores de rótulos, e uma comunicação cada vez mais clara e rápida.

Porém, se existe uma possibilidade revolucionária de inclusão, existe também o contrário. Imagine-se o caso de pessoas demitidas pela redução do seu índice de felicidade.

Seria isso possível? Hoje há técnicas de mensuração de ambientes de felicidade, com consequentes metas a serem atingidas em alguns espaços.

Há uma complexidade das interações muito maior e que ainda precisa de estudo. Teremos, talvez, que criar instrumentos para a mediação de monólogos.

Pensando assim, nesse exercício de futurismo, a arte pode ser o elemento mais inovador, permitindo esse contato através das suas manifestações mais simples. Talvez novos tipos de dança, de música, de brincadeiras de roda, algo que possa tirar a dureza dos olhares.

Ou seja, precisaremos muito mais do que cotas e tecnologia.