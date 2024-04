Os desafios da terceira juventude

Foto: Jansen Lucas Envelhecimento da população brasileira está cercada de muito desafios em relação à qualidade dos serviços

Em entrevista recente que fiz com um colega maduro para uma pesquisa acadêmica, ele me falou da sua "primeira juventude", da sua "segunda juventude" e da sua "terceira juventude". Achei particularmente interessante essa nomenclatura: normalmente, as fases do ciclo da vida são divididas entre infância, vida adulta e velhice, mas essa talvez seja uma nova forma de se pensar, diante da possibilidade de um envelhecimento saudável.

Essa, infelizmente, não é a realidade de muita gente que ultrapassou a casa dos 65 anos. O grupo 60 , principalmente aqueles que não conseguiram garantir uma renda e apresentam problemas de saúde, convivem com situações cada vez mais difíceis - mas os problemas também ocorrem para quem se organizou. Na semana passada, tivemos alguns exemplos: um deles foi o de um plano de saúde cancelando o contrato de uma pessoa com 90 anos, pelo fato dela estar mais velha.

Também ouvi relatos de pessoas com mais idade que foram ao médico e receberam receitas de medicamentos com custo de R$ 5 mil - uma outra questão passa pelo achatamento da renda dos aposentados do INSS, que acumulam defasagem salarial.

O Brasil, país do futuro, está se tornando uma nação duríssima para quem conseguiu sobreviver por mais tempo. Para isso, não bastam apenas "cursinhos de educação financeira" e deixar a solução dos problemas apenas para os esforços individuais das famílias ou de cada pessoa. São necessárias iniciativas efetivas, com a elevação das ações da atenção básica aos mais vulneráveis.

Os números dão uma boa dimensão dos problemas. Conforme os dados do IBGE, 60% dos idosos no Brasil são analfabetos ou têm baixa escolaridade - portanto, mais sujeitos a golpes e ao isolamento social. Muitas dessas pessoas também não participaram de uma transição tecnológica, tampouco conseguem utilizar com facilidade o celular e a conta em banco.

Certamente ter a oportunidade de viver mais é um fato positivo, mas também é necessário criar as condições de manutenção da qualidade dessa vida, e isso passa por iniciativas públicas reais de assistência à saúde e por um olhar menos preconceituoso das empresas e da sociedade.

Afinal, envelhecer, será a realidade de todos que tiverem a sorte de viver mais.

Foto: Joao Viegas Silvana Parente, diretora de Economia Popular da Adece

