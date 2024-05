2030: a década dos sexagenários

Foto: Divulgação MADALENA Matos, consultora e diretora da ABRH-CE

"Como você está bem! Nem aparenta ter a idade que tem, está tão jovem…".

Elogios como esses guardam a discriminação que se faz das pessoas por idade e o sexismo, principalmente quando endereçado às mulheres. A aparência mais jovem parece ter se tornado sinônimo de saúde, como se não estivesse também atrelada a outros fatores, como genética, hábitos e condições de vida.

Afinal, não é possível estar bem em qualquer idade? Há alguma proibição neste sentido? A ideia de "pessoa saudável", em algumas culturas, significa estar bem para reproduzir ou encontrar parceiros, como se isso não dependesse também de outros fatores que transcendem a aparência física. O mesmo ocorre no trabalho, quando os aspectos de apresentação das pessoas são postos acima de suas habilidades e competências. E, para algumas atividades, envelhecer é quase um crime.

Esse tipo de preconceito não vem de agora. Na década de 1990, falava-se que pessoas com mais de 40 anos não teriam muitas chances de conseguir emprego. Hoje, a situação é diferente: as empresas precisam incluir pessoas de grupos etários distintos para entender a lógica de comportamento de públicos diferentes e continuarem existindo.

A consultora Madalena Matos, diretora da Associação Brasileira de RH (ABRH-CE), por exemplo, conta um pouco da sua história e das discriminações que já sofreu no recém-lançado livro "Etarismo e Diversidade no Mercado de Trabalho". A publicação, com 32 capítulos e abordagens multidisciplinares, tem o objetivo de gerar a conscientização de processos considerados naturais, mas que acabam se tornando discriminadores. A obra, organizada por Júlia Pazzini e Roberta Chaves, ressalta dados importantes como o da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), cuja estatística aponta para os anos 2030 como período em que uma em cada seis pessoas terá 60 anos ou mais. Ou seja, teremos que nos acostumar com uma nova realidade, na qual o jovem não será mais o grande parâmetro.

Conforme os dados do Censo Demográfico do IBGE, a idade mediana em Fortaleza é de 35 anos. A tendência, entretanto, é de aumento dessa faixa etária. "Temos de lutar para ampliar a soma das vivências e manter a energia dos jovens dentro das empresas", acrescenta Madalena Matos.

ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

As estratégias para um envelhecimento saudável vem sendo discutidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), que designou estratégias a serem aplicadas até 2030, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas. As propostas começam pela forma de se pensar e se perceber o envelhecimento; o segundo ponto passa pela garantia do reconhecimento das capacidades e talentos das pessoas idosas; a integração dos cuidados primários de saúde, mais adequados para quem tem a idade mais avançada, e a garantia de cuidados a longo prazo a quem necessita desse amparo estão entre as estratégias seguintes.

RECICLAGEM E CLIMA

As mudanças climáticas mostram a impossibilidade de se continuar adiando os processos de reciclagem - portanto, é preciso ampliar as ações neste sentido. No Ceará, o programa Ecoenel, da Enel Distribuição Ceará, permite o descarte correto de resíduos recicláveis, oferecendo bônus ou descontos na conta de luz. O programa já beneficiou, nos últimos cinco anos, 133 mil pessoas, a partir da reciclagem de 17,9 mil toneladas dos itens, com aproximadamente R$ 5,8 milhões em bônus nas contas de energia.