No ano 2000, meu irmão caçula, Daniel, se formou em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, aos 23 anos. Durante a colação de grau e o baile de formatura, lembrei emocionada daquele bebê rechonchudo que eu colocava no colo e que fez parte de todos os dias da minha vida durante 16 anos, idade que ele tinha quando eu me mudei para São Paulo, aos 23 anos.



Beatriz, minha primeira sobrinha, filha do meu irmão Otavio, participou das celebrações ainda na barriga de sua mãe.



Daniel foi o primeiro médico da nossa família. Determinado a fazer residência nos EUA, mudou-se para lá, validou seu diploma, fez três residências (cirurgia, urologia e pediatria urológica), morou em seis estados, casou, teve dois filhos, tornou-se cidadão americano, e hoje é um conceituado e reconhecido urologista pediátrico, mundo afora.



Vinte e três anos depois, Beatriz acaba de se formar médica pela Unicamp. Na semana passada, celebramos com ela durante dois dias. Que orgulho da minha sobrinha! Aquela garotinha que eu também coloquei no colo saiu de Salvador, ainda adolescente, aos 17 anos, para começar uma faculdade em Campinas, sozinha, sem conhecer ninguém. Abandonou o conforto do lar, o convívio da família e encarou o desconhecido com coragem, curiosidade e candura. Morou em república, enfrentou a pandemia durante os anos de estudo e agora está pronta para começar sua residência em pediatria.



Chorei algumas vezes ao ouvir os discursos durante sua colação de grau, especialmente quando o paraninfo, um professor doutor da cardiologia falou com o coração sobre saudade e duas de suas colegas falaram, uma agradecendo às famílias e outra homenageando os ausentes, pessoas amadas que já não estavam mais aqui para celebrar um momento tão único e especial para aquela turma de 116 médicas e médicos recém-formados.



Tomada pela emoção, fui transportada no tempo e me encantei com algumas semelhanças que descobri entre a trajetória do meu irmão e a da minha sobrinha, que eu nunca tinha reparado. Certamente porque nunca havia parado para refletir sobre o quanto eles são corajosos, resilientes e determinados. Como dizia Guimarães Rosa, "o que a vida quer da gente é coragem". E isso eles têm de sobra.