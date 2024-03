Há quase uma década, me tornei uma líder ativista da justa causa da igualdade de gênero. Desde que despertei a feminista que havia em mim, venho fazendo tudo o que posso, com o que tenho, onde estou, para transformar o mundo num lugar melhor, mais justo e inclusivo para todas as pessoas, começando pelas mulheres e meninas. Todas as mulheres e meninas.

Esse não é um trabalho fácil. Não se muda uma cultura machista e patriarcal da noite para o dia. Todavia, tenho o privilégio de conviver com várias gerações de mulheres na família e posso testemunhar o quanto evoluímos de 1922, quando minha avó nasceu, até hoje. Eu, minhas primas e minhas filhas já nascemos com direito a estudar, votar, trabalhar, viajar, ter conta em banco, entre outros.

Nem sempre foi assim: vovó tinha 10 anos quando o voto e o direito de se candidatar a cargos políticos foi assegurado às mulheres brasileiras. Ela já tinha 40 anos e 12 filhos quando o Brasil ganhou o Estatuto da Mulher Casada que nos garantiu o direito ao pátrio poder, ou seja, nossa vontade própria passou a ser reconhecida por lei e a deixamos de ser submetidas às decisões do nosso marido.

Todavia, o alarmante crescimento dos indicadores de violência contra nós, mulheres, evidencia que os homens continuam achando que somos propriedade deles. Sim, os homens. Porque são eles, pais, padrastos, avós, tios, primos e amigos próximos, que agridem, torturam, aterrorizam, perseguem, violentam, estupram e matam mulheres e meninas dentro e fora de casa. Nem todo homem, mas sempre um homem. Infelizmente, as cidades, ruas e lares brasileiros ainda não são locais seguros para nós, mulheres. Essa epidemia de violência de gênero é democrática e vitimiza mulheres de todas as idades e classes sociais.

É possível sair do terror para a esperança? Eu acredito que sim. Em 2022, fiz o curso de formação política do RenovaBr e aprendi com um dos meus professores que o melhor caminho para mudar a realidade das pessoas é por meio da escolha de bons representantes municipais, uma vez que nossa vida acontece na cidade.

É tempo de elegermos vereadoras e prefeitas comprometidas em melhorar a vida e a segurança de mulheres e meninas. Vamos nessa? n